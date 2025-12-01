國一新生讀書指南，新北小班制補習班推薦

【商家指南推廣專題】

圖片由群叡文理短期補習班提供

不少孩子升上國中後成績不穩定，原因在於他們選擇不適合的讀書方式，導致學習步調容易忽快忽慢。今天，新北小班制補習班推薦品牌「群叡文理短期補習班」推出的國一新生讀書指南，將從國小學習關鍵時期出發，提供語文、數學與國中銜接建議，協助爸媽們為孩子規劃課後讀書時間，引導其打下各學科基礎。

爸媽必讀的國一新生讀書指南

108課綱強調多元學習力，在課表中增加生活科技、生涯探索等彈性課程，卻也壓縮國英數的時數，使課堂節奏更緊湊，若不持續預習與複習，便難以跟上主要學科的上課進度。有鑑於此，「群叡文理」編列的國一新生讀書指南建議，家長須及早為孩子規劃課後學習時間，有效把握補強語文與數學的黃金時期。

廣告 廣告

語文能力在小一至小三時便會逐漸定型，此時孩子的大腦吸收力極佳，建議可透過角色扮演或寫短篇故事，培養孩子的語感與文法架構；數學學習的關鍵分水嶺，在小三至小五階段，「群叡文理」認為，當孩子面對乘除法、分數等抽象觀念時，可先深思再做題，藉此訓練獨立思考與邏輯能力。

新北小班制補習班推薦品牌的教學模式

針對台灣學生「越補越累、越補越糟」的惡性循環，「群叡文理」採用以責任感結構教育法（SRE）為核心的「責任自習室」模式，打造「先自習再補強」的學習流程，由台大、政大、師大等頂尖名校師資陪伴輔導，即時解決學生當下的疑問，學生能於下課後優先完成學校作業、隔日考科，再消化今日所學重點，避免拖欠問題到下堂課，達成「今日事，今日畢」的學習目標。

「群叡文理」主打國小、國中、高中全學科小班制教學，涵蓋國語文專班、素養閱讀寫作、資優數學班等課程，老師能依照個別程度調整教材、上課速度，並於課後持續陪伴，鞏固孩子基礎。同時，品牌與各領域教育機構合作，將快速記憶教學、AI程式設計、無人機飛行、魔術方塊納入課後活動，讓孩子在興趣中培養專注力、邏輯思維與手腦協調能力。

新北小班制補習班協助學生提升成績

過去，「群叡文理」有許多傳統補習班轉來的學生，因學習步調不合而屢屢受挫，當他們遵循「責任自習室」的讀書步驟，重新建立各科基礎，便獲得全科及格、文科進步三十分以上等好成績。

此外，學會快速記憶法的學生，僅花三分鐘即可掌握重點，唐詩倒背如流、英文單字記憶可維持半年，段考前僅需數分鐘即可完成複習，甚至有學生以AI程式學習成果充實學習歷程，順利推甄到理想的高等學府。

「群叡文理」的謝主任表示，教育的首要責任，不是不斷地「餵食」知識，而是培育學子完成「應盡義務」的責任心與自律能力，未來，他們將持續創新多元課程，優化教學流程，期望將更多迷茫的學生拉回正軌，養成正確學習的態度。若您想了解更多國一新生讀書指南重點，不妨諮詢「群叡文理」，一同協助孩子找到最適合的學習節奏。

更多國一新生讀書指南資訊請洽以下連結～

品牌：群叡文理短期補習班

電話：02-2918-7528

地址：新北市新店區大豐路80號1、2樓

時間：星期一到五11:30-22:00

FB：https://rink.cc/6ppyl

以上訊息由群叡文理短期補習班提供