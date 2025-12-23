國三割喉案求重判！乾哥改判12年 死者父母心碎痛哭：為何判那麼低？

國中生割頸案乾哥判12年，死者父母痛哭難接受。（圖／TVBS）

新北市國三生割頸案二審判決結果出爐，郭姓乾哥被判處12年有期徒刑，林姓乾妹則被判處11年，較一審分別增加3年刑期。然而，這樣的判決結果仍讓死者楊姓同學的父母無法接受，他們在法庭內痛哭失聲，質疑少年事件處理法只保護加害者而非被害者，並要求對兇嫌處以30年重刑。律師指出，雖然此刑度與家屬期待有落差，但在法律框架內已屬於對未成年犯罪者的重判。

國中生割頸案乾哥判12年，死者父母痛哭難接受。（圖／TVBS）

這起發生於2023年的新北市國三生割頸案，郭姓乾哥持彈簧刀刺殺楊姓男同學，和涉嫌教唆的林姓乾妹在一審時分別被依殺人罪判處9年和8年有期徒刑。二審法院於23日採不公開方式宣判，將郭姓男同學刑期增加至12年有期徒刑，林姓女同學則增加至11年。

判決結果一出，死者楊姓同學的父母在法庭內情緒激動，他們無法接受這樣的判決結果。死者父親表示，台灣司法已死，少年事件處理法讓他們遍體鱗傷，他們被要求不准出聲，但這樣的判決他們真的無法接受。死者父母在法庭內怒吼，質疑為何判那麼低、殺人了還談什麼教育，他們的小孩生命已經無法挽回，誰能幫他們的孩子恢復生命。

死者父母認為，少年事件處理法只是在保護這些加害者，而被害者卻完全沒有被保護到。他們要求對兇嫌處以30年重刑，但與實際判決結果有很大落差，讓他們感到心碎。

非本案律師李育昇表示，二審法官將刑期加重改判為12年和11年，已經顯示法官認定被告惡性重大。雖然這與家屬期待的30年有落差，但在不能判處無期徒刑的前提下，目前的刑度在法律實務上，對於未成年人犯罪可以說屬於非常重的刑度了。李育昇解釋，被告犯案時還是未成年人，沒有辦法判死刑或無期徒刑，而單一罪名的有期徒刑上限原則上是15年。

雖然從刑度上來說，此次判決算是重判，但對於失去孩子的父母來說，這份痛永遠都癒合不了。

