國三大甲段2大貨車追撞！肥料灑滿三線道

上午7點多，國道三號北上台中大甲路段發生追撞車禍，一輛連結車不明原因撞上了前方的大貨車，撞擊力大，前車被撞上分隔島，後車車頭毀，車上的肥料也散落一地，車禍佔據2線道，導致國道回堵至少1公里。

其他貨車駕駛：「那個外線稍微有散落物，可能要閃一下。」清晨7點多國道上，內線、中線車道塞成一團，兩名貨車駕駛透過無線電溝通，想知道大清早到底在塞什麼。

目擊駕駛：「人不知道有沒有怎麼樣？」

國道三線道 ，穀物肥料散落一地，看到內側車道有2部大貨車撞成一團，一旁堆滿了肥料袋，前方的大貨車被擠上安全島，而後面的連結車則是車頭全毀，可見車禍撞擊力之大。

事發就在上午7點多，國道三號北上158公里處，台中大甲路段，一部連結車不明原因，追撞了前方的大貨車，前車被撞上分隔島 ，車身卡住傾斜 ，後車車頭嚴重凹陷 ，擋風玻璃明顯破裂，車上的貨物散滿地，其中一名駕駛手部受傷送醫。

車禍佔據2線道 ，導致國道回堵1公里，國道警方積極排除中，究竟是精神不濟釀禍，還是開車分心恍神，確切的事故原因，還有待調查釐清。

