國三女控男師拍背摸肩戳手臂「踰矩」 中市教育局：學校已受理調查性騷

記者潘靚緯／台中報導

國三女學生控訴遭男教師在教室、樓梯間肢體碰觸騷擾，學校已召開性平會決議受理調查中。（示意圖非新聞當事人／PIXABAY）

台中市海線一名國三女學生，今(19)日在社群平台Threads貼文，指出11月間遭到一名男教師在教室用手拍、碰觸背部、肩膀，12月16日又在樓梯，被男教師戳手臂及背部，即使多次刻意移動位置閃避，男教師仍未停止肢體接觸，令女學生相當不適，認為逾越合理師生互動界線，挺身向教育部及台中市教育局投訴，若後續處理未能獲得合理保障，家屬不排除採取法律行動。

對此，台中市教育局說明，經查國三女學生於12月17日向學校學務處反映，曾在11月11日遭受學校男教師疑似⽤⼿拍觸背部、肩膀，直到女學生把男教師的手甩開才停止；12月16日，在樓梯間戳其⼿臂，令學生感到不適，學校知悉後立即依規進行校安及社政通報，並追蹤輔導學生身心狀況。

廣告 廣告

教育局表示，為釐清整起事件，學校已於今（19）日上午11時召開學校性平會決議受理，依照規定按程序啟動調查，學校性平會衡酌事件情節，並決議對遭到指控的男教師採取課務調整，避免男教師與學生有接觸機會，教育局將積極督導學校依規按程序查處此案。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

學測倒數1個月！「拜文昌」最夯水果曝 台中一中女中「抬青蕉」祈福

台中男「反鎖房間」整天 瞞妻小埋首製毒咖啡包 電扇強風往戶外吹異味

55歲婦腹痛雙腿水腫「以為婦科病」 骨盆竟藏7CM「惡性淋巴瘤」

不滿鄰居檢舉放鞭炮！51歲男追撞持刀刺死鄰居 打110自首：我殺人了

