國三女生控男老師拍背戳手臂 中市教局：學校已受理調查性騷案

台中市1名女國中生向市府教育局投訴遭男教師性騷擾。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市海線地區一名國三女學生今日在個人社群媒體Threads貼文，直指遭到一名男教師在教室⽤⼿拍觸背部、12月16日於樓梯間有戳其⼿臂等情事，認為遭到男老師性騷擾，她挺身而出，向教育部與台中市教育局投訴，若後續處理未能獲得合理保障，不排除採取法律行動。

台中市府教育局說明，經查，陳情國三女學生於12月17日向學校學務處反映，11月11日遭受學校案師疑似⽤⼿拍觸背部、12月16日於樓梯間戳其⼿臂等情事，皆令該生有不舒服的感受，學校知悉後立即依規進行校安及社政通報，並追蹤輔導學生身心狀況。

教育局表示，為釐清事件，事件調查學校已於今(19)日上午11時召開學校性平會決議受理，依規按程序啟動調查；另，學校性平會衡酌事件情節，並決議對案師採取課務調整，避免案師與生接觸機會。

教育局將積極督導學校依規按程序查處此案，並請該校加強宣導學校教職員工生性別平等教育之觀念，提供學生友善安全的校園環境。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

