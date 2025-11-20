國三女遭逼跪搧耳光！單親媽怒控校方竟要受害者轉學

新北市某國中三年級學生小如與母親從越南依親來台，平時學業表現穩定。根據家屬向媒體投訴，上月底小如與好友前往西門町看電影，巧遇同校女同學小琪，雙方針對先前互瞪誤會進行解釋後分開。

電影結束後，小如接獲就讀其他學校的小美電話邀約至附近公園聊天。抵達現場後，小如發現小琪與另一名北市某國中學生小艾在場，身後還站著多名男生。小如面對小琪質問，不斷鞠躬道歉，卻被認為態度不夠誠懇，遭要求下跪並自搧耳光。

在多人脅迫下，小如被迫在公園當眾照做。小琪仍表示不滿，嗆聲打太小力。小如無奈回應「不然你打」，隨即遭小美、小艾拉扯頭髮施暴，小琪則以手機錄下整個過程。直到路人見狀喝止並揚言報警，現場人員才散去。

事發後小如因恐懼未告知母親。返校後班導師發現小如上課心不在焉，甚至不敢經過小琪教室，察覺異狀後通報校方並通知家長。小如母親接獲通知趕往學校，但對方家長遲遲未出現，校方表示無法聯繫，母親憤而報警處理。

小如母親向媒體控訴，至今未見校方對施暴同學作出處分，反而勸導她為女兒辦理轉學。她心疼表示，看到女兒遭潑水、下跪、搧耳光的影片非常痛心，質疑是否因單親新住民身分遭到歧視。她說女兒現在對上學充滿恐懼，需要接送上下課。

針對轉學爭議，新北市教育局調查後澄清，依據新北市立國民中學學生轉學作業要點，學校不得強迫學生轉學，相關傳聞並非事實。教育局表示，已對拍攝影片的同校學生依校規記過處分，並啟動輔導程序。

教育局強調，對任何形式的霸凌、羞辱或肢體暴力採取零容忍態度。後續將持續追蹤受害學生狀況，督導學校落實法治教育與友善校園措施，全力維護學生安全與學習權益。教育局呼籲，校園若發生暴力或錄影散布事件，應立即通報並依法處理。

