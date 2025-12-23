國三生割頸案二審宣判！死者父淚發「不自殺聲明」控1事

社會中心／張予柔報導

新北市一所國中2023年12月25日發生一起駭人的校園割頸案，郭姓少年為替乾妹出氣，竟在校園持彈簧刀對同班國三生楊姓同學連刺10刀，楊同學經送醫搶救後仍傷重不治。新北地方法院去年9月，將行兇的郭姓乾哥依殺人罪判刑9年，涉嫌教唆的林姓乾妹則判8年，死者家屬認為刑期過輕而提起上訴。今（23）日高等法院宣判，將郭姓乾哥改判12年，林姓乾妹改判11年，全案仍可再上訴。對此，受害者父痛批制度明顯偏袒犯罪者，「知法犯法的人囂張跋扈，安分守己的人遍體鱗傷」。

廣告 廣告





新北國三生割頸案二審宣判！死者父淚發「不自殺聲明」控司法：偏袒犯罪者

新北市某高中附設國中部發生校園割頸案，被害人父親今（23）日發表「不自殺聲明」惹關注。（圖／民視新聞）

根據《三立新聞》報導，被害人楊同學的父親在判決後發表「不自殺聲明」，表達對加害人假釋後報復的恐懼。他指出，判決結果讓家屬承受極大心理壓力，「不是因為我們輸不起，而是因為整個制度一次又一次告訴我們，被害者不重要。現在的現實是被害者家屬與證人，每天活在恐懼之中，而加害者卻受到司法保護」他哽咽說，自己必須向已逝的兒子道歉，「爸爸已經用盡所有力氣，但換來的不是公平正義，而是制度一次又一次的踐踏。」他強調，這不是單一案件問題，而是整個制度對被害者造成的系統性傷害。

新北國三生割頸案二審宣判！死者父淚發「不自殺聲明」控司法：偏袒犯罪者

楊父情緒激動痛批制度明顯偏袒犯罪者「知法犯法的人囂張跋扈，安分守己的人遍體鱗傷」。（圖／民視新聞）

談及《少年事件處理法》，楊父情緒激動指出，被害家屬卻無法閱覽加害者資料，申請信賴之人旁聽也常遭駁回，理由是「有礙少年健全成長」。相對地，家屬住址與個資卻完整揭露，甚至讓加害者知道，使家屬安全受到威脅。他痛批制度明顯偏袒犯罪者，「知法犯法的人囂張跋扈，安分守己的人遍體鱗傷」。

新北國三生割頸案二審宣判！死者父淚發「不自殺聲明」控司法：偏袒犯罪者

楊父呼籲社會正視制度問題，強調教育不是縱容、安全不是侵害人權。（圖／民視新聞）

針對近期的台北捷運隨機殺人事件，楊父指出，這些案件並非偶然，而是對社會的警訊。他質疑，誰能保證曾犯下殺人罪的人出獄後不會再犯？他直言，過度縱容暴力犯罪非寬容，而是將社會推向更不安全的處境。最後，他呼籲社會正視制度問題，強調教育不是縱容、安全不是侵害人權，並主張應還給教師合理管教權，包括必要時的安全檢查措施。

楊父提出以下5點訴求，請社會與立法、司法機關正面回應：

1.保障被害人家屬與證人的人身安全，避免加害人假釋或出獄後報復。

2.重大殺人刑案不適用《少年事件處理法》，犯罪紀錄不得塗銷。

3.修法保障被害人家屬訴訟參與權，包括閱覽卷宗與實質知情權。

4.面對北捷等隨機殺人引發的社會不安，法官應維護法紀，而非一味濫好人。

5.殺人就要有死刑。殺人償命天經地義，完全沒有模糊空間。



回顧整起事件，案發於2023年12月25日中午，林女至楊男班級找人時用力甩門，楊男出於勸導制止其破壞公物，林女隨即前往找乾哥郭男要他幫忙出氣。郭男在校園走廊抓住楊男衣領，持彈簧刀由上而下揮刺、亂捅，林女則在旁喊「給他死」，造成楊男頸部、胸部等7處刀傷，傷口深入心臟、腎臟，背部傷口最深達8公分。期間雖有學生試圖制止，郭男仍持刀揮舞，甚至在楊男倒地昏迷後，仍上前繼續攻擊，最後楊男傷重不治。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：新北國三生割頸案二審宣判！死者父淚發「不自殺聲明」控司法：偏袒犯罪者

更多民視新聞報導

廉航89歲老婦起飛前身亡？乘客揪1異狀：早就不對勁

王鴻薇嗆小橘書沒用！林智群「反擊1句」網狂點頭

女警PO文嗆「在盧秀燕腦門開3槍」！檢方急拘提

