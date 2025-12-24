國三生割頸案挨批輕判！王世堅嗆兇手：接受死刑到陰曹地府懺悔才對

記者楊士誼／台北報導

2023年12月發生震驚全台的新北國三生割頸命案，23日高院將行兇的郭姓乾哥、涉嫌教唆的林姓乾妹依殺人罪各判刑12年、11年，死者父親不能接受，庭後出面更激動落淚。民進黨立委王世堅今（24）日直言，「殺人償命是千古不變的定律，司法不要把簡單的事複雜化」。他也痛批，法院竟說有教化可能，「搞不好你下回看到他們還在監獄裡唸聖經、抄佛經」他說，若要懺悔，接受死刑以後到陰曹地府懺悔才對。

廣告 廣告

王世堅表示，司法確實有一大部分的人公正且值得尊敬，但司法也弄到一半以上的國民認為不公平，割喉案就是一件，司法人員應當自重，雖種種原因導致司法有缺陷，但還是相信司法能透過各界努力，應該更積極還給被害人公道，社會大眾也會認為應該給司法壓力。他強調，審理時本就該讓被害者與家屬有講話的空間，不該被剝奪，司法認為檢方代表被害人發言，但檢察官案件多，不見得對每個個案有所了解，法院最起碼要讓被害家屬有發言空間，讓家屬在法庭上表達意見。

王世堅說，制度對加害人保護到無以復加的地步，國家一年編列十五億的法律扶助預算，當中有十二億用在加害人聘僱律師之上，殺人犯可以用國家預算一次聘三位律師，幫殺人犯強詞奪理，被害人家屬卻像小媳婦一樣，只能坐在旁聽席，更不讓家屬講話，天底下哪有這種事？他批評，加害人的人權固然有，那被害人的人權在哪？動不動說要給加害人懺悔的機會、重新改過，誰給被害人機會？「殺人償命是千古不變的定律，司法不要把簡單的事複雜化」。

王世堅也表示，極少有國家主張廢死，且都集中在北歐那種「近乎天堂的國家」，台灣人也不是靠北歐養的，台灣自己維持自己的國家體制與法治，憑什麼不聽人民的心聲？他直言，九成以上人民都認為應該還被害人公道，繳稅建構政府的人民們受害時竟然不能講話，怎有這種事情？有權力的人要謹慎，要照章行事，不要標新立異、欺世盜名，司法的名譽要建立在「司法是公正公平、還給人民公道的」，這樣才有正義可言。

王世堅也表示，割頸案司法竟說兇手有教化可能，「搞不好你下回看到他們還在監獄裡唸聖經、抄佛經勒，這樣就可以原諒了？」他痛批，兇手讓受害人慘死，若要懺悔可以，請接受死刑以後到陰曹地府懺悔才對。

更多三立新聞網報導

北捷攻擊4死！王世堅怒嗆廢死團體「閉嘴」：張文若沒死絕不會判死刑

張文北捷隨機攻擊震撼！王世堅昔嗆廢死「假仁假義」再掀共鳴

壽險業33兆國外踩雷 王世堅一招金留台灣

加碼顧農民！綠委喊老農津貼「漲至1.2萬」再放寬排富：建立尊嚴底線

