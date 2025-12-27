國三生割頸案法官問家屬「能否讓兇嫌孝順您」惹眾怒 高院深夜急澄清

國三生割頸案法官問家屬「能否讓兇嫌孝順您」惹眾怒，高院26日深夜急發聲明澄清說明。資料照片

震驚社會的新北國三生割頸命案本月23日二審宣判，將涉案「乾哥」郭男與「乾妹」林女分別加重改判為12年及11年有期徒刑。死者楊生家屬淚訴判太輕，驚爆法官曾於庭上詢問：「有沒有機會讓他們（加害者）來孝順你們？」引發輿論強烈撻伐。高院昨（26）日深夜緊急發聲明澄清，強調該說法僅是「修復式司法」的詢問示例，在被害家長當場拒絕後，法官即諭知本案修復式司法暫不處理，並未要求家長接受。

回顧案情，林女於2023年12月25日闖入楊生班級引發口角，隨即找來「乾哥」郭男報仇，郭男竟持彈簧刀猛刺楊生頸部與胸背共6刀，林女更在旁教唆「給他死」。一審時兩人否認殺人意圖，郭男甚至瞎扯「不知刀子怎麼飛進來」，分別獲判9年及8年。家屬不服上訴，二審法官認定兩人犯行嚴重，加重刑期至12年及11年。

楊生父母在二審宣判後情緒崩潰，痛批《少年事件處理法》保護兇手的制度讓被害人家屬「遍體鱗傷」。楊父淚控，法官竟然在審理期間詢問家屬，是否能讓兇嫌「孝順」死者父母，讓他們感到不可置信，直言：「出獄後不來報復就萬幸了！」聲援被害家屬的民團昨天也赴司法院大門抗議。

對此高院澄清，該爭議言論並非現任3位合議庭法官所言，而是前手法官於準備程序中，因郭男與林女律師聲請「修復式司法」，法官因此依職權詢問被害人家屬意見。

高院表示，法官當時是為詢問家長有無接受各種補償形式的可能性，而以由被告「孝順」被害家長為例說明。當被害人家屬當場表達拒絕後，法官隨即終止相關程序，並未強迫家屬接受。

高院強調，修復式司法旨在尋求彌補被害人的損害與不安，必須在「雙方理解與同意」的前提下進行，在被害家長拒絕前後，法官即暫停進行修復式司法程序，並未強迫家長接受。



