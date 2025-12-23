國三生割頸案輕判 侯友宜喊：對加害者更應從重量刑，讓正義能夠回歸

政治中心／綜合報導

2023年12月發生震驚全台的新北國三生割頸命案，今（23）日高院將行兇的郭姓乾哥、涉嫌教唆的林姓乾妹依殺人罪各判刑12年、11年，雖然各被加重判刑了3年，但死者父親不能接受，聽完庭後出面激動落淚，認為整個審理期間，兩人完全沒有悔意，也沒有誠心道歉，應該要判30年才夠。對此，新北市長侯友宜上午回應表示「對加害者更應該從重量刑，讓正義能夠回歸」。

2023年12月25日，新北某國中女學生疑趁中午休息時間到別班找人聊天，卻遭那一班的男學生要求離開。女學生隨後找她認識的男同學去理論，結果這名男同學持彈簧刀刺死男學生。一審判少年9年、少女8年徒刑。二審今天閉門宣判，犯保協會人員聆判後說，判處少年12年、少女11年徒刑。被害者的父母不滿刑度，庭內哭訴抗議，庭外都可聽見。

廣告 廣告

死者父親難過表示，就算庭上的內容不能講也要講出來，就算被罰也沒關係，邊說邊哽咽表示，他預期兩人就是要判30年才夠，結果卻只判12年和11年，為什麼堅持判這麼重，因為出庭時，兩人進去法庭都還是大搖大擺的走進來，根本沒有跟他道歉過，一直到了法官要求他們跟道歉，他們才肯道歉，他認為這才是兩人真正的態度，這樣子要他怎麼可以接受。

不滿兩人的態度，尤其完全沒有悔意，也沒有要賠償的打算，因此死者父親認為要加重刑責才對，但法官卻以修復式司法和可教化性，只判兩人分別12年和11年，讓他十分難過。死者父親甚至在聽到判決時，當場情緒失控，對著法官怒喊「給他們機會，誰給我們機會」。

侯友宜視察「三重玫瑰立體停車場多目標新建工程」被問到該案二審判決結果的看法時，侯友宜回應表示，「我完全能夠感受到被害者的傷痛，司法正義是最後一道防線，應該要回復讓被害者的傷痛能夠減少最低，所以對加害者我們更應該從重量刑，讓正義能夠回歸」。

更多三立新聞網報導

新北危險建築物580專案計畫招商成功首案「土城清水案」簽約

北捷隨機攻擊人心惶惶！新北跨年煙火維安受關注 侯友宜：提高見警率

藍委提告5大法官濫權瀆職 侯友宜：憲法法庭要按憲法規定不受政治干預

張文隨機攻擊案釀4死 各地耶誕跨年活動升高維安

