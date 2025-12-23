國三生割頸案輕判 死者父落淚怒喊：完全沒道歉 判30年才夠

社會中心/綜合報導

新北割喉案死者父親不滿判決激動落淚

2023年12月發生震驚全台的新北國三生割頸命案，今天高院將行兇的郭姓乾哥、涉嫌教唆的林姓乾妹依殺人罪各判刑12年、11年，雖然各被加重判刑了3年，但死者父親不能接受，聽完庭後出面激動落淚，認為整個審理期間，兩人完全沒有悔意，也沒有誠心道歉，應該要判30年才夠。

死者父親難過表示，就算庭上的內容不能講也要講出來，就算被罰也沒關係，邊說邊哽咽表示，他預期兩人就是要判30年才夠，結果卻只判12年和11年，為什麼堅持判這麼重，因為出庭時，兩人進去法庭都還是大搖大擺的走進來，根本沒有跟他道歉過，一直到了法官要求他們跟道歉，他們才肯道歉，他認為這才是兩人真正的態度，這樣子要他怎麼可以接受。

廣告 廣告

不滿兩人的態度，尤其完全沒有悔意，也沒有要賠償的打算，因此死者父親認為要加重刑責才對，但法官卻以修復式司法和可教化性，只判兩人分別12年和11年，讓他十分難過。死者父親甚至在聽到判決時，當場情緒失控，對著法官怒喊「給他們機會，誰給我們機會」。

更多三立新聞網報導

新北割頸案「殺人乾兄妹檔」二審改判 因再犯風險等各加重3年刑期

新北國三生割頸案二審判乾哥12年、乾妹11年 死者父當庭罵法官：判太輕

涉「收賄1480萬」護航綠能廠商！雲林議長黃凱被判刑4年10月

張文行兇時「監視器沒故障」 北捷董事長：只是7台因主機受損無法回溯

