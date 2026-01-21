國三生墜樓！校方否認霸凌稱「會考壓力大」 醫揭：4求救警訊當心！

台中市某國中一名國三學生於13日中午墜樓送醫，僅受腳踝扭傷無生命危險。校方表示，學生疑因會考壓力過大，目前正請假休養，並已啟動輔導機制。台中醫院身心科主任章秉純提醒，若出現災難性思考、睡眠異常、強迫行為、身體化症狀等警訊，應盡早就醫。

台中市某國中一名國三學生於13日中午墜樓送醫，僅受腳踝扭傷無生命危險。校方表示，學生疑因會考壓力過大，目前正請假休養。（示意圖／Pixabay）

事發於13日中午12時40分左右，該名學生在午餐時間突然從校內二樓墜落，師生見狀立刻通報台中市消防局。西屯分隊1車2人抵達現場後，發現學生右腳腫脹、疼痛，給予簡單處置後送往台中榮總。經急診團隊治療，學生並無生命危險。

近日有人在網路上指控，墜樓學生是因在校遭受霸凌，且目前人已過世，另質疑校方對目擊學生「只交代去找社工」，封鎖消息，台中市教育局也不正視霸凌問題。對此，校方嚴正駁斥相關謠言。

校方回應，事發後火速進行校安通報，也通知學生母親、阿嬤到院處理。經初步了解，學生是因為會考壓力太大，事發後請假休養至今，同時已針對學生、同班同學進行相關輔導。

接下來高中學生可能要面臨指考等重要考試，家長若發現孩子出現異狀，一定要立刻尋求專業醫師協助。 （示意圖／Pixabay）

章秉純表示，近期門診病患確實出現狀況更加嚴重的情況，主要是出題題型和以往有巨大差異。有些人自認考試結果不如預期，陷入「沒希望」的災難性思考，覺得人生都完蛋。當病患看世界的方式變得相當負面，主要會幫助他們面對真實，若情況嚴重，將先進行緊急情緒急救，透過另類思考、尋找病患興趣，讓病患從負面循環中抽離，輔以藥物治療。

章秉純進一步補充，接下來高中學生可能要面臨指考等重要考試，在準備過程中若出現睡眠問題，如睡太多、睡太少，或不斷整理房間等強迫行為，反而讓學生產生「我都沒在念書」的想法，以及肚子痛等身體化防衛機轉，都是壓力過大的警訊。家長、病患如果沒辦法自我調適，一定要立刻尋求專業醫師協助。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

生命線：1995

張老師專線：1980

24小時安心專線：1925

