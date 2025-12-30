國三生算小孩？客人訂位喊4大1小 餐廳員工傻眼

年底聚餐旺季到來，有網友在社群分享工作時遇到的「訂位鳥事」，指客人的孩子已是國三生，訂位時仍強調是「4大1小」，即便他解釋，國中生不用兒童座椅，訂位以5位大人安排座位，對方仍不斷糾正，讓他很困惑。對此，有餐廳從業人員解釋，除非餐廳公告兒童採不同收費方式，否則訂位時，只要孩子不用兒童餐具或座椅，直接告知用餐人數即可，無須特別區分大人或小孩。

一名網友昨在社群平台Threads發文分享，接到客人來電訂位，對方說是「4大1小」，他便詢問是否需要準備兒童座椅，沒想到客人回覆「不用，他已經國三了」，原PO聽完後說，既然孩子已是國三，訂位不需安排兒童座位，將以5位大人計算，沒想到客人仍不斷糾正他是「4大1小」，讓他相當傻眼。

貼文吸引2萬人狂讚，不少在服務業工作的網友留言吐苦水，「曾接過2大1小的訂位電話，問客人要不要準備兒童座椅，結果小孩是大學生」、「我們是一間吃到飽餐廳，客人說小孩才國三，食量不大可以半價嗎」、「有客人訂房說2大2小，詢問小孩多大，結果都是國中生了，只能要求加錢。」

針對相關討論，有網友好奇「孩子幾歲才不算小？訂位該怎麼說才正確？」有餐廳從業人員說明，只要孩子能使用一般餐具、不需要兒童座椅，訂位時直接告知「用餐人數」即可，無須特別區分大人或小孩；除非餐廳另有公告，針對特定年齡以下的兒童採不同收費標準，才需要另外說明。

原PO也舉例說明，若訂位時告知「4大1小」，且其中有嬰幼兒需要使用兒童座椅，在尖峰時段，餐廳通常會安排四人桌，再額外擺一張兒童座椅；但若孩子是國中生，實際用餐仍需一個正常座位，餐廳就必須安排六人桌才坐得下。

