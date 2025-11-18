國三龍井山林火警 烈焰沖天

台中市龍井區國道三號南下一八五公里左側邊坡十七日發生雜草火警，現場火光沖天，從遠處清晰可見。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

台中市龍井區國道三號南下一八五公里左側邊坡十七日發生雜草火警，消防人員在暗夜前往灌救，市府環保局接獲事故通報，隨即啟動緊急應變作業小組，除派員前往現場監測空品狀況以外，也於環保局臉書專頁、環保志工等社群軟體發布提醒圖卡，所幸火勢已經撲滅，詳細起火原因有待調查釐清。消防局十八日指出，去年大肚山大大小小山林火警達九十三件，今年截至十月有六十六件，呼籲民眾勿隨意焚燒雜草、菸蒂不要隨手丟棄。

台中市消防局說，十七日晚派遣第四大隊、轄區龍井分隊等共計四個單位，出動各式消防車八輛、消防人員十六名，現場由組長陳品羲擔任指揮官；現場火勢很大，行經國道的車輛都看到火光四起的場面，紛打電話給消防局報案。

環保局表示，十七日晚間六時許位於台中市龍井區國道三號南下一八五公里南左側邊坡發生大面積燃燒火警，因風勢助長火勢，火災產生的空氣汙染物也造成周遭空品惡化情形，環保局稽查人員於下風處以氣體偵測儀檢測細懸浮微粒數值，應變小組人員亦同步監測空品變化情形，經消防局控制火勢後，晚上十時許數值逐漸下降。