國三「天外飛塑」擋視線 駕駛超強盲開28秒 高雄砂石車「落輪」砸3車

高雄一輛砂石車行駛中突然掉落輪胎，砸到3輛自小客車；台中則有駕駛在國道3號上遭大塑膠袋遮蔽視線，靠著後照鏡緩慢停靠路邊脫困。這兩起驚險交通意外所幸均未造成人員傷亡。專業駕訓班教練陳冠霖對於台中事件肯定駕駛的冷靜應對，並提供視線受阻時的正確處理方式；而高雄砂石車掉輪事件，警方已找到肇事駕駛，依法將處以最高6000元罰鍰。

國道「天外飛塑」擋視線，駕駛神應對盲開28秒，教練曝處理關鍵。(圖／翻攝社會事新聞影音)

國道3號南下台中龍井路段於12月2日晚間6點35分發生驚險一幕，一名駕駛因海線強風吹來的大塑膠袋幾乎完全遮蔽擋風玻璃，導致前方視線一片白茫茫。面對突如其來的危機，這位駕駛表現相當冷靜，沒有慌張急煞，而是透過後照鏡觀察周圍狀況，緩緩將車輛停靠路肩。整個過程長達28秒，直到一陣風吹過，塑膠袋飛離，駕駛才恢復清晰視線，並將車停妥後移開塑膠袋，所幸整起事件並未造成任何意外。

廣告 廣告

駕駛因海線強風吹來的大塑膠袋完全遮蔽擋風玻璃，導致前方視線一片白茫茫。(圖／翻攝社會事新聞影音)

雖然國道警方表示未接獲相關報案，但提醒若用路人車上貨物掉落，可依道路交通管理處罰條例處以3000元以上1萬8000元以下罰鍰。駕訓班教練陳冠霖對於這位駕駛的處理方式給予肯定，他強調當視線受到阻擋時，首要原則是不要慌張，應先查看後視鏡確認是否有其他路線可以變換車道，切忌急煞。陳冠霖也提醒，停靠完成後應打開雙黃燈，目的是讓其他用路人知道遇到緊急狀況需要變換車道，或提醒後方車輛保持距離。

砂石車左後輪突然脫落，滾入車水馬龍的路中央，砸到3部自小客車。(圖／民眾提供)

另一起意外則發生在高雄。12月5日早上，一輛砂石車行駛在高雄澄觀路二段時，左後輪突然脫落，滾入車水馬龍的路中央，砸到3部自小客車。令人驚訝的是，掉落的不只一顆而是2顆輪胎。警方已找到肇事砂石車駕駛，將依道路交通管理處罰條例處以1000元以上6000元以下罰鍰。

更多 TVBS 報導

瑞芳驚傳死亡車禍！機車騎士捲入貨櫃車底 遺留血跡安全帽碎裂

台中醫美診所網路詐騙！70人上當組自救會 前醫師被冒用氣炸

AAA接機／秋泳愚、ATEEZ、ALLDAY PROJECT來高雄了！

國一連環撞釀1死9傷！南下40噸重物流車壓轎車 北上特斯拉又撞拖吊車

