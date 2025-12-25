國中割喉案二審12年 楊爸爸哭吼「少事法保護加害人」陳揮文一原因支持關30年！

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

新北國三生割喉案，郭姓少年為了替乾妹妹林姓少女出氣，持刀刺殺同校學生楊姓少年致死，一審判處郭、林各9年與8年徒刑；二審改判郭12年、林11年，仍可上訴。死者家屬楊爸爸聲淚俱下，痛訴被少年事件處理法(少事法)打得「遍體鱗傷」。資深媒體人陳揮文也公開聲援楊爸爸，「死者父親說要關30年，我是贊成，不要再去講什麼教化，那個聽不下去啦」。

楊爸爸聲淚俱下，痛訴被少年事件處理法(少事法)打得「遍體鱗傷」。（圖／翻攝畫面）

在二審判決出爐後，楊爸爸、楊媽媽當庭痛哭，楊爸爸受訪時激動表示：「我兒子被殺死了，為什麼判這麼輕」法院反覆強調「教化可能」，但實務上12年服刑三分之一、約4年就可申請假釋，「出來還不到18歲，可以繼續殺人？法律到底要保障誰？」

楊爸爸也質疑，制度對被害者家屬極度不公，少事者保護郭男、林女，但被害者完全沒有被保護到，「我們該怎麼辦，用這種判決我真的沒辦法接受」。甚至被害者家屬的個資全被公開給殺人犯知道，「這不是在逼我們嗎？叫我們準備去死嗎？」、「少事法是什麼惡法啊」。

陳揮文 也公開聲援楊爸爸，直指《少年事件處理法》長期存在漏洞卻未補強。他認為，少事法的本意是保護青少年，確實有些案件可從輕，但「帶刀到校、動手殺人」的重罪，難以用教化一語帶過，「死者父親說要關30年，我是贊成，不要再去講教化，聽不下去…」。

陳揮文進一步主張，刑度應與少事法一併檢討並明確區分案件類型，輕微衝突可從寬，但致命暴力必須嚴懲，否則只會讓惡性循環累積。他直言：「完全支持楊爸爸！」

