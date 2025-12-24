國中割喉案法官問家屬「能否讓凶手來孝順」 學者動怒批失格

社會中心／徐詩詠報導

2023年12月25日新北市土城某國中，發生一起駭人的校園殺人案。郭姓少年為了替乾妹出氣，便拿著彈簧刀刺殺同班男同學，新北地院去年9月依殺人罪判郭少年9年徒刑，涉嫌在背後教唆的林姓乾妹則被判8年受害者送醫後不治。時隔2年，高院二審結果出爐，分別改判郭男12年、林女11年讓家屬難以接受，更在聲明中透露，法官曾問：「能否有機會讓他們（加害者）來孝順你們？」此話曝光後讓社會譁然，更讓學者動怒痛批法官失格。

廣告 廣告

針對法官曾詢問受害者家屬「能否讓凶手來孝順你們」，國立中正大學犯罪防治學系教授戴伸峰在臉書上撰文，直指：「請容許戴老師發個飆，這真是失格的一句話啊！」他針對「修復式司法」一詞進行解釋，是在專業的保護者、促進者、支持者都在場的空間裡，讓案件的各方，在自願並合意的情況下，坐下來討論。至於討論的內容，戴伸峰指出：「不是認罪（那是法官的責任）、不是認錯（那是上帝的責任）、不是單純道歉；而是加害者將自己在犯罪案件中的責任清楚交代與說明，直到被害者或家屬能夠接納理解。就是『為什麼我會做這件事』；被害者及家屬：在完整保護的情況下，向加害者說出自己的情緒、恐懼、焦慮、沉痛，目標是讓加害者知道自己深深的被害。並且共同討論修復的方式。支持者、促進者則秉持專業協助雙方。」

新北國中割喉案法官問「能否讓凶手來孝順家屬」 犯罪心理學者發飆：失格

2023年12月，郭姓少年為了替乾妹出氣，便拿著彈簧刀刺殺同班男同學（圖／民視新聞資料照）





他進一步說，近期讓他感到動容，也最體現現修復方向的，是張文隨機殺人案中，余家昶先生的母親。她在痛失愛子後，不忘提醒大家「傷人的是他兒子」，大家不要傷害張嫌爸媽，責任在張嫌，我們都還要過下去，祝社會早日平安。最後，戴伸峰則回到國中割喉案，點出荒謬處。他以家屬角度反問：「你殺了我兒子？然後我還指望你來孝順？如果真的有這句話，這真的是這個世界上最愚蠢的、最傷人的情緒勒索！如果真有這句話，發言的人，請您好好的思考一下，這句話的殺傷力！這不是修復、這是以言傷人！」

新北國中割喉案法官問「能否讓凶手來孝順家屬」 犯罪心理學者發飆：失格

戴伸峰說明，近期讓他感到動容，也最體現現修復方向的，是張文隨機殺人案中余家昶先生的母親。（圖／民視新聞資料照）







《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：新北國中割喉案法官問「能否讓凶手來孝順家屬」 犯罪心理學者發飆：失格

更多民視新聞報導

北捷祭出「張文條款」！未來2類人「沒正當理由」不准搭

張文符「好房客標準」眾房東怕爆！專家推1平台超實用

張文案爸媽要幫孩子「負責到幾歲」？律師破盲點：不可思議

