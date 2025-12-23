國中割頸案二審加重！ 乾哥殺人罪判12年、乾妹11年

新北市楊姓國中生2023年在校內遭割頸身亡，行凶的郭姓少年與教唆的林姓少女一審被依殺人罪各判9年、8年徒刑，案經上訴，今（23）天二審宣判出爐，罪刑加重為12年、11年，全案可再上訴。

乾哥、乾妹大搖大擺進法庭 楊父：根本沒道歉過

新北市某國中2023年12月爆發割頸命案，國三生林姓女同學疑似因遭到楊姓男同學嗆聲、喝斥，不滿找「乾哥」、同為國三的郭姓男同學報仇，持刀揮砍致命，這起校園命案掀起各界關注。

先前一審判決，郭男卸責表示「刀子不知道怎麼飛進來」，林女則說有出面阻止但無效，只是目擊學生都指稱林女就是說「給他死」，楊男父母怒批，他們走進法庭都大搖大擺地走，完全沒有道歉、歉意，當時一審判決，郭男9年、林女8年。

死者家屬悲憤嘶吼 「怎麼判這麼輕」

今天二審宣判，同樣依殺人罪判刑，不過刑期加重為郭男12年、林女11年，全案仍可上訴，面對二審判決，楊男家屬當場崩潰大哭，「最後怎麼判的這麼輕」。

