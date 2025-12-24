國中割頸案凶手二審判囚12年 律師怒批進去「職業訓練」：越關越大尾

新北少年割頸案二審宣判，受害人父母在法庭外當場崩潰。資料照，廖瑞祥攝



新北市國中割頸案二審宣判，鑄下大錯的「乾哥」郭姓少年與「乾妹」林姓少女分別被處12年、11年有期徒刑可上訴，被害者家屬聽到宣判後，在法庭外痛哭失聲，喊話法院重判無期徒刑。網紅「巴毛律師」陳宇安直言，這對毫無悔意的乾兄妹，未來恐怕只會越關越大尾，服刑「根本職業訓練」。

陳宇安昨日（12/23）在臉書粉專「巴毛律師混酥團」發文表示，看到新北未成年割喉案的判決，已經不知道該說什麼，直言《少年事件處理法》當然立意良善，「不過針對這些毫無悔意的屁孩，還有什麼保護的必要嗎？」兩人也只會越關越大尾，根本就是去職業訓練。就算這對乾兄妹分別被判11年、12年，被關出來也還不到30歲，「他們真的會悔改嗎，還是從阿四變老大？」

廣告 廣告

陳宇安痛批，到板橋、新店簡易庭走一遭，就會看見一群勾肩搭背、嘻皮笑臉的「阿志頭」，走法院跟走廚房一樣，開完庭還在法院門口抽菸，然後再被老大載走，「你覺得他們有在懺悔、有在反省嗎？信他們有在反省不如信你是秦始皇。」

陳宇安感嘆，最近擔任幾件少事法案件被害人的律師，法律對加害者的保護跟包容，常常讓他有一種「到底現在犯錯的是誰阿」的感覺，「加害人的筆錄、紀錄，都因為少事法規定不能看，但我們的部份他們都可以閱卷。尤其看到被告少年還能笑咪咪的開庭，然後我當事人身心受創在家裡哭、看心理諮商。」

更多太報報導

新北割頸案二審出爐！家屬當庭淚飆法官「講空話」 楊爸爸：放出來我第一個被殺

新北割頸案改判！乾哥9年變12年、乾妹8年變11年 二審關鍵理由曝光

新北割頸案二審加重改判「乾哥12年、乾妹11年」 被害學生父氣哭腿軟