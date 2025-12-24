國中割頸案判決掀眾怒「乾哥爸媽被肉搜」 全網要求道歉轟：犯後態度多囂張

新北國三生慘遭割頸身亡，判決出爐引發網友炸鍋。（孩想陪你長大聯盟提供）

2023年震驚全台的新北國中生割警殺人案，掀起全台譁然，並要求《少年法》修法，全案上訴二審，昨（23日）一早宣判凶嫌「乾哥」郭男改判12年、教唆「乾妹」林女11年，讓死者家屬當庭痛哭並痛斥法官，「我的小孩死了，還要把他們送教化輔導，你要修復他們，誰來修復我們？」並怒批加害父母民事卸責，「對我們是雙重傷害」，消息曝光，再度引發網友炸鍋，紛紛在社群上肉搜雙方家長，並痛批凶嫌家長遲遲未出面道歉。

未成年殺人《少年法》護體全民不埋單？

震驚全台的未成年殺人案，法官據《少年法》加重刑期3年，改判郭男12年、林女11年，判決出爐讓受害家屬當庭崩潰痛哭，痛斥法官，「我的小孩死了，還要把他們送教化輔導，你要修復他們，誰來修復我們？」並怒斥乾哥、乾妹仍認沒有殺人犯意，毫無悔意，首次出庭時不僅冷眼看著死者家屬，未有任何道歉，還怒瞪聽眾席的民眾，並僅依照律師提示問答，絕望表示加害者受到司法體系層層保護，受害家屬個資卻全被加害者掌握，並揭露對方沒有財產，無法強制執行，「我們拿到的，只是一張債權憑證」，無奈地痛哭「刑事寬容、民事卸責，對我們是雙重傷害」。

判決讓網友炸鍋紛紛肉搜？

相關消息曝光，隨即引爆網友怒火，紛紛在Threads發文聲援受害家屬，感嘆「都是殺人犯父母，一個罵聲連連，一個罪不過父母，可憐的不是法律，而是人」，也有網友怒斥1219隨機攻擊都是殺人犯父母，質疑一個爸媽下跪道歉，另一個爸媽則神隱至今，更有網友肉搜郭男爸媽，「你要不要看看郭XX的犯後態度多囂張 還嗆被害者父母 比鄭捷還爛 而且未成年 想肉搜父母正常好嗎」「難怪記者不敢採訪國中生父母，只敢欺負善良的人」「第一張照片的那個真的是一看父母就知道孩子是什麼樣的人 」「濫交也要為國家生出戰力，不是當老鼠屎？」

資優班模範生遭殺害校長不捨

回顧案情，2023年12月25日耶誕節當日，郭男為了替「乾妹」林女出頭，在教室拿出彈簧刀狂統風紀股長的楊同學，且刀刀要命，導致楊男送醫搶救不幸死亡。校長更悲痛表示「悲痛萬分的遺憾與悲憤不捨，是縈繞於心底的難過自責」，透露楊生國小六年級通過數理科資賦優異鑑定，原可就讀資優班，但為能照顧唸高中的身障姊姊，選擇與姊姊念同一所完全中學，溫和正直的他，獨立又懂事，不僅是老師們的得力助手，經常擔任班上維持秩序的角色，見義勇為且熱心助人，是班級認可的模範生，如今卻再也無法牽起姊姊的手，陪著姊姊回家。

廣告 廣告

至於郭男、林女爸媽，當時首度受訪時，僅盼法院能夠秉公判決，讓他們在裡頭好好反省、改過自新。

對於判決網友炸鍋發文批評事件，並拿1219恐攻案的父母與割頸案郭男父母做比較。（翻攝自Threads＠aptaptuuio）

受害模範生家屬6大聲明揭處境：

一、絕望中的不自殺聲明！

由於非常恐懼加害人假釋出獄後的報復，我必須鄭重聲明我和我的家人不會自殺。但我也要讓社會知道，這個判決結果，對我們家屬而言是極度難以承受的。不是因為我們輸不起，而是因為整個制度一次又一次告訴我們，被害者不重要。現在的現實是被害者家屬與證人，每天活在恐懼之中；而加害者，卻受到司法體系層層保護。那請問，誰來保證我們的生命安全？ 二、 司法竟然要兇手來孝順我們？ 法官一心只想讓兇手有改過自新的機會，甚至之前還有一位法官竟然問我們：「能否有機會讓他們來孝順你們？」這根本是睜眼說瞎話！我只想說，他們出獄後不要來報復我們，就已經是萬幸了！ 我真的不知道這個社會怎麼了？被害者家屬及證人每天過著提心吊膽的日子，而加害人卻得到司法體系的特別照顧。請問日後他們出獄，誰來保證我們以及證人同學的生命安全？ 三、 法庭不是曝險少年的教化所！ 我們的案子不是教殺人犯認錯的教科書，在法庭中詢問殺人犯如果在當時他們應該要怎麼做？這不是在引導他們認錯嗎？要教化應該去少觀所教化，而不是在法庭內教化！ 四、刑事寬容、民事卸責，對我們是雙重傷害！ 民事部分，目前判賠938萬。但對方沒有財產，無法強制執行，我們拿到的，只是一張債權憑證。 刑事部分，法官與《少年事件處理法》對他們百般寬容；民事部分，他們只想耍賴、賠一點就算了。請問這不是雙重傷害，是什麼？我們失去孩子，卻還要一次次承受制度告訴我們：「你們只能認命。」 五、《少年事件處理法》如何凌虐被害者！ 我之所以說《少年事件處理法》是一塊遮羞布，不是沒有理由。加害者的資料，我們不能看。我們想帶信賴的人旁聽，卻被請出法庭。依第36-1條申請信賴之人到庭，卻被一句「有礙少年健全成長」駁回。但同時我們全家的地址、個資，卻被查得一清二楚，讓殺人犯知道我們住在哪裡。甚至，還讓被告與秘密證人當面對質。請問這樣的制度，到底是在保護誰？知法犯法的人囂張跋扈，安分守己的人遍體鱗傷。這就是我們被《少年事件處理法》凌虐的現實。 六、我必須跟兒子說對不起！ 我必須對○○說：爸爸要食言了。爸爸已經用盡所有力氣，但換來的不是公平正義，而是制度一次又一次的冷漠與踐踏。這不是單一案件，這是一部系統性傷害被害者的惡法。 七、北捷隨機殺人案不是偶然，是警訊！ 就在12月19日，台北捷運發生隨機殺人事件。這不是第一次，也不會是最後一次。我想問社會一句話：誰能保證，一個有殺人前科的人，關幾年之後就一定不會再犯？沒有人能保證。政府給不出答案，司法也給不出答案。於是整個社會，只能賭運氣、走一步算一步。這樣的制度，就是把所有人都丟進一顆不定時炸彈旁邊，至於什麼時候爆炸、誰會成為下一個受害者，只能自求多福。過度縱容暴力犯罪，不是寬容，是把整個社會推向更深的不安全。 八、結語：不要再讓無辜的孩子犧牲了！ 我還要說教育不是縱容，安全不是違反人權。還給老師合理的管教權，搜書包不是羞辱學生，是為了保護更多孩子能平安回家。如果制度不改，○○不會是最後一個。我今天站在這裡，不是為了仇恨，而是為了不要再有無辜的孩子，犧牲生命提醒我們這個制度錯了。 最後，我們提出以下5點訴求，請社會與立法、司法機關正面回應： 1. 保障被害人家屬與證人的人身安全，避免加害人假釋或出獄後報復。 2. 重大殺人刑案不適用《少年事件處理法》，犯罪紀錄不得塗銷。 3. 修法保障被害人家屬訴訟參與權，包括閱覽卷宗與實質知情權。 4. 面對北捷等隨機殺人引發的社會不安，法官應維護法紀，而非一味濫好人。 5. 殺人就要有死刑。殺人償命天經地義，完全沒有模糊空間。 楊爸爸、楊媽媽 敬上 2025年12月23日

更多鏡週刊報導

「誰來修復我們？」 新北割頸案乾兄妹二審判決出爐！死者父母崩潰吼法官：我的小孩死了

張文金流全曝光！慈母寵兒「3年匯82萬」連停車費都包 家世被起底

張文隨機攻擊傳關鍵監視器失靈 北捷董座「還原真相」強調：未延誤辦案