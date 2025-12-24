國中割頸案法官竟問「讓加害者孝順你們？」 王鴻薇痛批：這就是恐龍法官

國中割頸案乾哥、乾妹僅判12年、11年，楊姓少年父親法庭外痛哭失聲。圖／資料畫面

新北市國中割頸案二審宣判，郭姓少年「乾哥」與林姓少女「乾妹」分別被處12年、11年有期徒刑可上訴，被害者家屬在法庭外痛哭失聲，喊話法院重判無期徒刑。對此，「巴毛律師」陳宇安指出，這對毫無悔意的乾兄妹恐怕只會越關越大尾，服刑「根本職業訓練」；立委王鴻薇也說，法官竟問「讓他們來孝順你們？」，痛批根本就是恐龍法官。

陳宇安在臉書粉專「巴毛律師混酥團」指出，看完新北未成年割喉案的判決，已經不知道說什麼，《少年事件處理法》（簡稱少事法）立意當然善良，不過針對這些毫無悔意的屁孩，「還有什麼保護的必要嗎？」兩人也只會越關越大尾，「根本是職業訓練」，而兩人分別被判11年、12年，被關出來也不到30歲，「他們真的會悔改嗎，還是從阿四變老大」。

被害者家屬痛哭、加害者嘻笑！律師嘆：有在懺悔反省嗎？

「他有在懺悔有在反省嗎？」陳宇安痛批，到板橋、新店簡易庭走一遭，就會看見一群勾肩搭背、嘻皮笑臉的「阿志頭」，走法院如走廚房，甚至開完庭還會在法院門口抽菸，然後被老大載走，「信他們有在反省不如信你是秦始皇」。

他也感嘆，最近自己負責幾件《少事法》案件，且都擔任被害者一方的律師，法律對加害者的種種包容與保護，時常讓人有種「到底現在犯錯的是誰阿？」的感覺，甚至也被規定不能查看加害人的筆錄、紀錄，反觀被害者相關紀錄卻能被閱卷，「看到被告少年還能笑咪咪的開庭，然後我當事人身心受創在家裡哭、看心理諮商，唉」。

法官稱「讓加害者孝順你們」！王鴻薇痛批：這就是恐龍法官

對此，王鴻薇也在臉書有感而發，痛批判乾哥、乾妹的法官「這就是恐龍法官，讓兇手來孝順法官可以嗎」。她解釋，這起未成年割喉案導致楊姓少年慘死，加害者卻只被判12年與11年，更荒唐的是，其中一名法官竟當庭稱「能否有機會讓他們來孝順你們」，讓被害者父親幾乎崩潰。

王鴻薇表示，法官完全不能理解家屬的傷痛，「我只想對法官說，乾脆把這對乾兄妹，請回去自己家裡好好孝順法官自己」，痛批法官為了自我滿足，卻一次又一次傷害被害者家屬，「這不是恐龍法官什麼是恐龍法官？」



