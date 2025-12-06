國中女兒疑遭霸凌「無法走路」！網紅醫師痛心：會讓壞人得到懲罰

社會中心／彭淇昀報導

一名網紅醫師的女兒驚傳遭到霸凌，痛心表示，女兒下肢無力走路，癲癇發作，已做了電腦斷層，並安排核磁共振，心碎直呼「爸爸媽媽會讓所有的壞人受到應得的處罰！」

網紅醫師的女兒疑遭到霸凌，連走路的力氣都沒有，讓作為爸爸的他相當痛心。（示意圖／資料照）

這名網紅醫師於11月30日發文表示，因為臨時有急事，12月2日至5日須由其他醫師代診，之後有機會再跟大家分享這件事，「看到孩子受苦我是多麼的心痛，壞人一定會得到應得的處罰」。

事件曝光後，不少網友紛紛在留言區加油打氣，「孩子是我們的心肝寶貝不容許任何傷害」、「希望一切平安無事」、「願孩子平安」、「祝福平安渡過所有焦慮不安」、「您平時為人那麼和善，老天爺一定會保佑孩子快快好起來的」、「願孩子平安無事。老天爺會主持公道，壞人一定逃不過制裁」、「願孩子一切平安～萬事以小孩為優先」。

接著，這名網紅醫師12月3日再度發文，感謝很多朋友的關心與祝福，就讀國中的女兒目前下肢無力走路、癲癇發作，懷疑脊椎受傷，已做了電腦斷層，並安排核磁共振檢查，讓他相當痛心，「爸爸媽媽會讓所有的壞人受到應得的處罰！」

教育部反霸凌投訴專線：1953

「iWIN網路防護機構」網安專線（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

