國中女反覆腹痛一年半頻送急診 中醫揭：是肝氣卡住
〔記者張軒哲／台中報導〕台中林姓國中女孩一年半來反覆出現腹脹與腹痛，痛到冒冷汗、食慾不佳，甚至還會噁心、嘔吐，家人多次將她送往急診。然而抽血、X光、超音波等檢查皆顯示正常，只能依賴止痛藥短暫壓制症狀。光田綜合醫院中醫部醫師郭彥碁指出，女國中生長期課業壓力大、睡眠不足、飲食不規律，加上情緒緊張，符合中醫所謂「肝氣鬱滯」的體質特徵。郭彥碁指出，女孩初診時腹部緊繃、按壓即感脹悶，臉色略顯蒼白，再進一步詢問生活作息，才發現她長期課業壓力大、睡眠不足，肝氣鬱滯可理解為身體的氣機卡住，腸胃就像被堵住一樣，吃東西反而加重不適，因此會出現腹脹、腹痛、反胃甚至嘔吐等症狀，她的腸胃不是吃壞，而是整體氣機受阻。這種情況常發生於青少年常見的壓力、作息紊亂與緊張情緒，常見這類功能性腸胃不適，也可能造成檢查正常、症狀卻反覆一年半的落差。 經過問診與詳細評估後，郭彥碁女孩開立疏肝理氣、調和脾胃的中藥處方，並建議改善作息，包括放慢吃飯速度、避免冰冷油膩飲食、維持規律睡眠與情緒穩定。令人意外的是，僅治療一週，女孩腹脹與腹痛就明顯改善，終於能正常進食，不再因突發劇痛而進出急診。 郭彥碁提醒，若孩童或青少年反覆腹痛但檢查正常，可能屬於與情緒、壓力相關的功能性腸胃症狀。他呼籲家長留意孩子的飲食、情緒與睡眠變化，必要時可尋求中醫協助調理，避免症狀長期反覆、影響學習與生活。
更多自由時報報導
麻吉大哥自10月中以來已被清算200次 總損失超過7.1億 戶頭只剩166萬元
「畫家法官」郭豫珍判高虹安貪污無罪 曾讓鄭文燦重回羈押庭
健康網》到底可以吃幾個蛋？ 醫分析食物中的膽固醇
大腦創傷後如何修復？ 美國研究提供關鍵線索
其他人也在看
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 85
不是6小時！新研究揭「睡眠這時數」是關鍵門檻：少一點都短命
現代人追求健康、長壽。醫師鄭淳予表示，最新研究指出，想活得長壽，睡飽7小時比飲食、運動更重要，且睡眠不足的壽命的負面影響，僅次於抽菸。「這意味，即使人拚命飲控、勤跑健身房，但只睡5、6小時，短命的風險仍高於睡得好的人。」三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 2
20歲女得甲亢！外科醫曝「5症狀」快就醫：恐釀心肌病變
一名20多歲女性在家屬陪同下就醫，母親表示，她發現女兒近期情緒很容易激動，並且還出現手抖、腹瀉等症狀，但女子本人卻否認身體不適，認為自己並未生病。對此，外科醫師陳榮堅在檢查後發現，該女性甲狀腺亢進指數明顯超標，若延後治療可能會導致心室擴大，演變成心肌病變。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 2
牛奶、菠菜都輸了！常見「便當菜」竟是補鈣王
許多人認為補鈣只能靠牛奶，其實便當常見的小松菜，鈣含量高居綠葉蔬菜之冠，鈣質比牛奶、菠菜更高。 小松菜是補鈣王 根據國健署的建議，每餐的蔬菜量應有一定比例，才能滿足身體對維生素與礦物質的需求。健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
血糖突然失控？醫揪「1食物」害的 很多人一煮就吃好幾天
神經內科醫師林邵臻分享，日前一名原本血糖控制相當穩定的病人回診時，檢驗數據卻出現變化：糖化血色素從6.2上升到7.2，三酸甘油脂仍維持在良好水準（<80），但低密度脂蛋白膽固醇卻上升到 120。林邵臻仔細詢問病人近期的飲食狀況，從水果、碳水化合物、加工食品、含糖飲料、零食，甚至傳統拜拜食物，一項項排除，病人都否認有明顯攝取增加。就在一切看似「找不到原因」時，林邵臻突然靈光一閃，反問病人一句：「你最近是不是吃了很多滷的東西？」病人隨即回答：「我最近滷了很多牛肉。」林邵臻再追問：「該不會是一次滷一大鍋，然後連續吃好幾天吧？」病人只能尷尬地笑了笑，答案不言而喻。 滷味暗藏糖分陷阱 高糖滷汁恐讓血糖更不穩 林邵臻表示，傳統滷汁常加入冰糖、紅糖等，也因此導致「滷味」、「滷製品」可能含有較高糖分，若經常吃這類「高糖滷味／滷汁食品」，對於血糖控制不佳、已有胰島素阻抗、糖尿病或肥胖風險的人來說，可能導致「血糖不穩／血糖波動」增加，以及「胰島素阻抗惡化」的風險。 滷汁反覆加熱恐生有害物質 研究點名COPs、HCAs風險 林邵臻強調，無論是在飲料、醬料、滷汁、加工食物等形式中加入糖，都會導致更快速的血糖升常春月刊 ・ 23 小時前 ・ 3
跑步恐跑出大腸癌！醫示警「1類人」高風險 5致命原因曝
「跑步」是相當常見的運動項目，不少人更將其視為健康的象徵，甚至認為是預防癌症的黃金法則。然而，近期有研究指出，對於「極限耐力運動員」而言，長時間、高強度跑步，腸道的癌變風險可能反而越高。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 7
50歲養生男「1習慣」慘罹肝癌！懊悔不已 醫嘆：很多家庭都中
物價飆漲，但有些錢可不能省。醫師廖繼鼎表示，很多癌症是過度節省導致的後果，一位50多歲男子生性節儉，家中食用油常反覆使用多次，幾年前確診肝癌。廖繼鼎表示，雖然肝癌病因複雜，「但食用油反覆加熱會增加罹癌風險，絕對是其罹癌的原因之一。」但很多家庭為了省錢，都會這麼做。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
體驗越式洗頭耳朵悶癢 醫一看「耳道滿黴菌」
越式洗頭這幾年在台灣非常流行，主打洗頭、按摩，還有掏耳朵，吸引民眾嚐鮮，不過台中一名耳鼻喉科醫生說，有患者頻繁體驗後，開始出現耳朵悶癢狀況，一檢查才發現兩耳長滿黴菌，研判可能是上一位顧客耳道有黴菌，店...華視 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
半夜常胃酸逆流？醫揪兇手：「這1養生食物」害的 想助眠反而更慘
一位43歲的女性病患，經常有胃酸、胃腸脹氣、打嗝、排氣多的情況，曾經做過胃腸鏡檢查，有胃息肉、賁門鬆弛、胃食道逆流的狀況，排便一兩天才一次，而且經常覺得排不乾淨、脹氣，雖然檢查結果都不是大毛病，但西醫判定他有「腸道老化」的傾向。因此，他到中醫看診主要是針對胃腸問題，並且搭配針灸促進腸胃蠕動，治療半年之後症狀都有明顯改善。 半夜被胃酸嗆醒 竟是紅棗惹禍 中醫師羅珮琳分享，有一次該名病人來看診的時候突然說他最近胃食道逆流的狀況變嚴重，每天半夜會被胃酸嗆醒，早上起來都覺得嘴巴苦苦的，我問他：「最近有吃宵夜嗎？」他回答：「有」，因為家人最近去旅遊回來帶了一大包的紅棗零食，是單包裝拆開可以直接食用的大顆紅棗，因為紅棗可以養血安神幫助睡眠，所以他每天晚上睡覺之前會吃一顆大顆的紅棗。羅珮琳請他先停止在睡前吃紅棗，因為沒有煮過的紅棗皮硬硬的，直接當果乾食用其實並不好消化，而且雖然紅棗是天然果乾，但糖分一樣會造成胃酸，停止睡前吃紅棗一週之後，再回診果然胃食道逆流的狀況就改善了。 紅棗多食損齒 中滿證忌之 「本草備要」記載大棗「多食損齒，中滿證忌之」，中醫認為「甘令人滿」多吃甘味食物易影響消化功能，不當食常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「下廚2習慣」很多家庭都在犯！50歲男得肝癌超後悔
林口長庚醫師廖繼鼎提醒，為了省錢反覆使用炸油、煮完飯就關抽油煙機，恐讓致癌物長期累積，增加肝癌與其他癌症風險。省下少量油錢與電費，可能換來高額醫療代價，專家呼籲別因小失大。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 12
天冷害心梗？！發病前全都吃過「1料理」….最後急送ICU
天冷會增加心肌梗塞的機率，營養師趙強表示，近一個月，他在心臟內科加護病房，遇到好幾位心梗患者，其共同點是發病前都吃了麻油雞、羊肉爐等加酒料理。他表示，即使經過烹調，仍殘留75%的酒精量，恐增加心血管疾病的風險，尤其是心臟病、高血壓、高血脂的患者，別吃這類食物較好。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 1
釜山再爆醫療人球！10歲女童遭12家醫院急診拒收 心臟驟停「黃金80分鐘搶命」
這起發生在釜山地區的兒科急症轉院事件，再次揭露了南韓醫療體系的重大危機！1名僅僅10歲的女童，因遭到當地12家醫院急診室拒絕收治，延誤了緊急治療，險些喪命。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 6
減肥少吃澱粉？醫揭「3大陷阱」超傷身：糖尿病風險飆44％
許多人因為怕胖不敢吃澱粉，不過醫師提醒，錯誤減醣飲食帶來的風險，可能會增加糖尿病風險，且在BMI< 30、非重度肥胖族群身上竟然更明顯，糖尿病風險竟大幅增加了44%。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
立威廉腰痠背痛竟是甲狀腺癌二期 醫曝存活率！喉嚨卡卡不是早期
曾以偶像劇《天國的嫁衣》、《綠光森林》紅遍亞洲的混血男神立威廉驚爆罹患甲狀腺癌二期！他近日受訪時透露，在帶家人出國旅遊返家後，因感到腰痠背痛前往醫院檢查，沒想到核磁共振顯示甲狀腺有3公分惡性腫瘤。這個健康2.0 ・ 1 天前 ・ 2
55歲婦腎臟老如90歲！醫揪「保健品5大地雷」魚油吃錯也中
腎臟功能出問題，千萬別急著找「護腎神藥」。腎臟科醫師洪永祥在臉書分享，一名55歲婦女健檢發現腎絲球過濾率（eGFR）掉到45分，已屬慢性腎衰竭第三期，腎臟年齡形...早安健康 ・ 1 天前 ・ 發起對話
睡覺別再開小夜燈！醫示警「增加肥胖風險」：荷爾蒙全被打亂
睡覺開小夜燈會增胖？胸腔暨重症科醫師黃軒指出，睡覺時開著小夜燈，就像是對你的身體「開夜班」，此時褪黑激素會被按下靜音鍵、修復、代謝、荷爾蒙重整，全被打亂，還有研究指出，追蹤4萬名女性長達5年發現，睡覺時暴露在人工光源下的人，更容易變胖，「BMI增加≥10%的機率顯著上升，有些人甚至默默多了5公斤以上」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 1
瘦瘦針亂象多！民眾組團一起打拼便宜 劑量過重導致狂吐
台灣肥胖醫學會最新公布「台灣成人肥胖臨床實務指引」，大幅放寬用藥標準。過往建議BMI大於30，應直接使用瘦瘦針，BMI介27至30，應合併一項肥胖相關合併症，如三高或心血管疾病等共病，且經3個月飲食、運動控制失敗後，才能用藥物。最新指引為BMI大於27，且有合併症時，就可直接使用瘦瘦針，而BMI介於24至27間、腰圍超標、又有併發症的微胖族、泡芙人，應先要求改善生活型態，若3至6個月未達減重目標，即可用藥。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
辣椒醬「糖分0」吃起來卻會甜？醫師一看成分懂了 用對反而加分
蔡明劼醫師 健康。瘦身分享，前陣子到台中玩，順手買了幾瓶人人稱讚的辣椒醬。「老實說我是第一次吃，真是有點孤陋寡聞。」一吃下去才發現——辣味之中帶點甜，口味非常獨特，而且越吃越順口。身為醫師的職業病發作，我忍不住翻到背面看營養標示。結果看到一個很衝擊的數字：糖分 = 0 甜味劑真的對身體不好嗎？ 「這怎麼可能？」再仔細看成分表，答案出現了——原來是添加了甜味劑（蔗糖素、醋磺內酯鉀）。很多人看到這裡，腦中立刻跳出一句話：「甜味劑不是對身體不好嗎？」先等等。你接收到的資訊，其實已經有點過時了。 關鍵不在「能不能吃」 而是「怎麼用、用多少」 蔡明劼指出，根據 2025 年發表於《Nature Metabolism》的最新研究，研究顯示： •合理使用的非熱量甜味劑，尤其是取代含糖食物，有助於體重控制•並且可能透過腸道菌相調節，對代謝與腸道健康帶來正向影響（參考文獻：Nature Metabolism, 2025；PMID: 41057614） 當然不是說「甜味劑吃越多越好」。而是劑量、使用情境，以及整體飲食型態都很重要。如果能用甜味劑減少真正的精製糖攝取，又能滿足味覺、提高飲食的持續性，對多數正常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2
70%男性感染無症狀！醫警告：染「陰道滴蟲」恐害不孕
一名年輕男性因另一半抱怨下半身不適而被要求就診檢查。該男子原本認為自己沒有症狀，檢查後卻發現感染「陰道滴蟲」。陳鈺昕醫師表示，陰道滴蟲是不論男女都可能感染的性病。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
他輕忽「1症狀」慘大腸癌！醫列「10大癌症前兆」
癌症是國人十大死因之首。醫師劉博仁表示，不少癌症患者確診後回想，其實早有前兆，近日他就遇到2名案例，一人是輕忽胃脹症狀，4個月後確診為膽管癌；另一人則是將排便出血視歸因為痔瘡，直到頭暈就醫，才發現得了大腸癌。劉博仁並列出10大癌症警訊，提醒一旦出現應就醫檢查。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 1