國中女吸喪屍煙彈「狂顫、倒教室」囂張：若被上銬…幫我錄影發抖音

社會中心／桃園報導

桃園一名國二女學生在教室吸食「喪屍煙彈」，出現全身顫抖、再呈現S形走路的詭異行為。（示意圖／翻攝自pixabay）

桃園某國中近日驚傳校園毒品事件。一名女學生日前在教室內吸食俗稱「喪屍煙彈」的依託咪酯（Etomidate）電子煙，隨即出現全身顫抖、走路呈S型扭曲等情緒失控與意識模糊狀態，震驚在場師生。校方已依規定通報，警方依違反《毒品危害防制條例》偵辦並移送少年法庭；然而，該女學生事後竟在社群平台上囂張發文，表示被上銬要「錄影發卡點」，毫無悔意的態度引發譁然。

這起校園毒品事件發生於8日上午，該名國中女學生在第一節課時已在班上吸食電子煙遭老師制止沒收；未料，她於第二節下課後，竟跑到九年級教室再次吸食另一支電子煙，導致教室內煙霧瀰漫並充斥毒品氣味。

隨後，該女學生立即出現嚴重的不良反應，包括全身劇烈顫抖、身體扭曲、走路步伐不穩呈S型，最終意識模糊地趴臥在課桌上，而她失控且詭異的狀態，讓目擊全程的學生受到嚴重衝擊，甚至有不少人因此受到驚嚇哭泣。

女學生收匿名私訊，也都一一回應。（圖／翻攝畫面）

校方在得知事件後，迅速將該女學生攙扶至學務處，並通知家長帶回，家屬隨後為其請假一週。由於依託咪酯在我國已列為三級毒品，校方依「特定人員涉毒品事件通報作業規定」通報教育局與警方，警方也已依違反《毒品危害防制條例》將該女學生移送少年法庭，等待後續處分。

事件曝光後，有網友找到該女學生的社群平台並提問，被問到「少年隊有找妳了嗎？」「少年法院會有事嗎？」「真的被上銬怎麼辦？」等問題時，她不僅簡短回應，針對若被上銬一事更囂張表示：「幫我錄影，我要發卡點（抖音）」。這段毫無悔意的回覆立刻在網路上瘋傳，引發大批網友公憤，痛批其態度輕蔑，對吸毒行為零反省，更對法律制裁毫不在意。



