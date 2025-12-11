國中女吸喪屍菸彈！校長「超鬼行徑被揭」對話曝

社會中心／李汶臻報導

北部一所國中日前傳出國二女生吸食違禁品事件。事件曝光後，校方的處置SOP引發各界質疑。市議員黃瓊慧日前透過社群揭露該案，除了加碼爆出當事人的黑料外，她與校長的真實對話也全抖出。她質疑對方扯謊、一問三不知，且陳述與教育局說法有出入，更痛批「聽完真的會氣死」。





國二女「狂吸喪屍菸彈吐霧」校方SOP超鬼！校長遭爆扯謊「真實對話」流出

北部某國二女學生在課堂上吸食「喪屍菸彈」，黃瓊慧接獲家長投訴。（圖／民視新聞資料照）





北部一所國中校園日前傳出，校內有位國二女學生在教室內公然吸食俗稱「喪屍菸彈」的二級毒品依托咪酯煙，還疑似對著其他同學早餐吐霧。女學生隨後肉身突發顫抖、呈現翻白眼狀態，最後當眾昏倒在地；目擊現場的其他女同學全被嚇哭。黃瓊慧日前在社群轉貼目擊學生的爆料文，並附上疑為家長群組的Line對話截圖。截圖可見，有同學早向老師反應，班上煙霧瀰漫、整個教室都是毒品的味道，很多人聞了都不舒服。事發後有家長透露，女同學毒癮發作後倒在自己小孩的座位上，並親眼目睹對方翻白眼。

廣告 廣告

國二女「狂吸喪屍菸彈吐霧」校方SOP超鬼！校長遭爆扯謊「真實對話」流出

有家長透露，女同學毒癮發作後倒在自己小孩的座位上，並親眼目睹對方翻白眼。（圖／翻攝自臉書@黃瓊慧）





據了解，涉事女學生家裡疑經營刺青店，交友狀況複雜且是「春暉專案」列管成員。桃園市警察局少年警察隊長戴賢表示，相關單位目前已介入調查，要查出毒品來源，同時也希望學校若有任何情資的部分，警方都會立即來校訪。

國二女「狂吸喪屍菸彈吐霧」校方SOP超鬼！校長遭爆扯謊「真實對話」流出

黃瓊慧貼出翻攝畫面，教室內部實況經過曝光。（圖／翻攝自臉書@黃瓊慧）





值得一提的是，事件發生後校方僅通知家長帶回女同學且並未報警，此外也並未針對目擊學生進行相關輔導，種種作法都引發各界質疑。針對校方作為，市議員黃瓊慧也揪出兩大疑點開轟。據《三立新聞網》報導，黃瓊慧質疑事件發生後，校方隨即讓家長接走學生，並未報警外也讓少年隊錯失採檢驗尿、驗頭髮的時機，同時也質疑學校明知學生是春暉專案輔導個案，卻毫無警覺。

黃瓊慧還進一步曝光與校長的通話實況，表示通電話過程中對方刻意不提學生第一節課就吸毒，只說第二節課有異常，並強調監視器拍到女學生，走路很正常、看起來沒事。黃瓊慧痛批校長「一直不願說實話、一問三不知」，不僅說不清少年隊為何隔天才來採證，跟教育局的說法也完全對不上；此外，黃瓊慧也進而詢問校長事發的前因後果，讓她怒喊：「聽完他的陳述真的會氣死」。

《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：國二女「狂吸喪屍菸彈吐霧」校方SOP超鬼！校長疑扯謊「真實對話」流出

更多民視新聞報導

四叉貓社群「脆」被制裁！曬照「遭Ban掉」真相曝

賣場賓士「門沒關」尪跪姿狠撞妻！硬辯「沒XX」下場曝

國2女課堂吸喪屍菸彈！「S型抽蓄翻白眼」嚇哭同學

