國中女吸「喪屍煙彈」當場倒地抽搐！教室煙霧瀰漫 引同學、家長恐慌
（記者張芸瑄／桃園報導）桃園市一所國中近日爆出疑似毒品進入校園事件，引發外界關注。一名八年級女學生被發現於校內吸食俗稱「喪屍煙彈」的電子煙，煙油經檢測含有二級毒品依托咪酯成分。女學生在不同教室吸食後，出現全身顫抖、意識混亂與步態不穩等異常情況，現場學生見狀驚慌失措，部分同學甚至嚇得哭泣。
民進黨桃園市議員黃瓊慧指出，事發當時教室內煙霧瀰漫，氣味刺鼻，部分學生吸入後感到不適。她批評學校處理程序過於延遲，雖然學生明顯出現異常，校方僅通知家長帶回，並未立即報警或通報疑似毒品事件，僅以「電子煙」名義完成校安紀錄，導致警方少年隊隔日才到校採證。
據了解，該名女學生上午在教室吸食電子煙遭師長制止後，隨即前往其他班級再度使用另一支煙彈。隨後出現情緒激動與行為失序，校方擔心其健康狀況，隨即通知家長並協助送醫。警方表示，因涉案者為未成年人，需家長在場才能進行採證程序，因此延至隔日才完成。經初步檢測確認，查獲電子煙油確含依托咪酯成分，屬於俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品。
桃園市教育局回應，校方已依規定完成校安通報，並對相關學生展開輔導與心理支持措施。若最終鑑定結果確認含毒品成分，將依規啟動「春暉個案」管制輔導機制，協助學生後續輔導。警方目前已將證物送交鑑定，並循線追查毒品來源與流通管道。
黃瓊慧呼籲，毒品能夠流入校園並於教室內施用，顯示防堵與通報機制仍有漏洞。她要求教育單位與警方加強合作，建立更即時的校園毒品通報流程，同時強化學生反毒教育，避免類似事件再度發生。
