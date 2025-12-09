國中女學生抽「喪屍煙彈」電子煙！倒地抽搐、走路S型 教室瀰漫煙味

桃園市某國中驚傳女學生吸食含有喪屍煙彈的電子煙。示意圖。資料照



桃園市某國中驚傳毒品進入校園！一名女學生疑連續在校內不同教室吸食含有「喪屍煙彈」二級毒品毒品依托咪酯（俗稱）的電子煙，導致全身顫抖、意識模糊、步態不穩、甚至昏倒，教室內煙霧四散，不少同學目睹後當場嚇哭，場面混亂，還有同學聞到刺鼻味導致身體不適，疑似吸入有害氣體。

民進黨市議員黃瓊慧指出，該名女學生8日上午在課堂上施用電子煙被老師制止後，竟又在第二節下課時間，跑去9年級的其他班級吸食另一支電子煙。隨後，她突然出現全身顫抖、走路呈S型、情緒異常與意識模糊，最後倒在課桌上不省人事。

當時不只有許多人看到該名女學生的模樣，還有人向老師透露，教室裡煙霧瀰漫，許多學生聞到刺鼻味身體不適，甚至有協助攙扶的同學身上沾滿氣味，擔心已吸入有害物質。

黃瓊慧批評，該名女學生被攙扶到學務處後哭鬧，症狀明顯脫序，學校卻僅先通知家長帶回，並未即刻請警方到場調查，後續也僅以「電子煙」名義完成校安程序，導致警方少年隊隔天上午才到校採證，女學生的家長卻已幫她請了一週假。

校方表示，第一時間請家長帶回是基於學生健康考量，其後已依規完成校安通報並知會警方。警方則回應，因未成年採證須家長在場，因此安排於翌日上午至校處理。

警方檢驗沒入的電子煙後，初步確認煙油呈依托咪酯（Etomidate）陽性反應，為俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品。相關證物已送交鑑定機關進行二次檢驗，警方並已展開追查毒品流入校園的來源與管道。

該名女學生家長已向學校請假一週，校方對學生原班級與其他目擊學生進行心理輔導，並依輔導管教規定展開後續措施。

桃園市教育局表示，學校已依規定通報並介入輔導，若最終鑑定確認含毒品成分，將由警方函覆後啟動「春暉個案管制輔導機制」，並將全案依毒品危害防制條例移送桃園少年法院審理。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

