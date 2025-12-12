國中女學生教室吸「喪屍菸彈」倒地 醫警告：注意力恐永久受損

桃園一名女學生疑似在教室內吸食「喪屍菸彈」，行為失控震驚全班。（示意圖／Pixabay）

桃園市近日傳出一起校園毒品事件，一名國中二年級女學生在教室內吸食俗稱「喪屍菸彈」的電子菸油後，出現全身顫抖、步態扭曲、重心不穩等異常狀況，最後直接倒臥在課桌旁，讓在場同學飽受驚嚇。醫師指出，這類新型毒品恐對大腦功能造成長期影響，其中「注意力與判斷力」受損後，未必能完全恢復。

桃園市議員黃瓊慧在臉書揭露，該名女學生當天上午曾在校內吸食電子菸遭師長制止，未料稍後又進入高年級教室再次吸食，且疑似改用含有依托咪酯成分的「喪屍菸彈」。吸食後，女學生身體逐漸失控，不僅不停顫抖，走路時還呈現異常的S形步態，隨後癱坐在桌旁，場面相當駭人。

多名學生目睹整個過程，情緒受到極大衝擊，有人當場落淚。由於教室內煙霧瀰漫，刺鼻氣味久久不散，協助攙扶的同學衣物也沾染味道，擔心在不知情下吸入含毒煙霧，對健康造成影響。

根據《三立新聞網》報導，台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科醫師陳奇說明，依托咪酯是一種中樞神經鎮靜劑，原本用於醫療麻醉，特性為起效快、代謝也快。當該物質被加入電子菸油後，吸食者在短時間內就會感到放鬆，但同時也會影響大腦神經傳導。

陳奇指出，吸食後常見的反應包括肌肉抽動、身體協調能力下降、動作僵硬，甚至出現彎曲、不自然的姿勢，外觀宛如殭屍，因此才被稱為「喪屍菸彈」。此外，依托咪酯本身幾乎沒有氣味，菸油味道多由製造者自行調配，使旁人難以察覺，增加被動吸入的風險。

他進一步提醒，依托咪酯具有強烈、快速且短效的特性，容易讓使用者在生理與心理上形成高度依賴。當藥效消退後，可能出現煩躁、冒冷汗、心跳加速、焦慮、失眠等戒斷症狀，使用頻率愈高，依賴程度也會愈深。

若要成功戒除，陳奇強調，必須透過專業醫療介入，調整作息，必要時輔以藥物減輕戒斷反應，並至少半年到1年完全遠離毒品，才有機會逐步恢復正常生活。

陳奇也示警，喪屍菸彈屬於新型態毒品，流入市面時間尚短，但已有部分使用者反映，長期吸食後，大腦的注意力與判斷能力明顯下滑，即使停止使用，認知功能也難以回到原本水準。至於是否還會產生其他長期後遺症，目前仍需持續追蹤與研究。

