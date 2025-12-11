國中女學生校內吸喪屍煙彈 她曝校長一問三不知「真的會氣死」

桃園一名女學生在校內吸食電子煙、喪屍煙彈出現顫抖、昏倒等反應，嚇壞一旁目擊的學生們。示意圖／鏡報

桃園某私立國中近日發生一起校內吸食毒品的離譜事件，一名8年級女同學2度在校內吸毒，出現顫抖、昏倒與S型怪異走路型態，嚇哭不少目擊學生。對此，踢爆此事的議員黃瓊慧不滿校方處理方式，更直言校方行政流程有瑕疵，詢問校長事發前因後果的當下，「他根本一問三不知」，令她相當傻眼，怒批「真的會氣死」。

黃瓊慧9日在臉書發文指出，桃園某國中8日一名8年級女學生，上午第一節課吸食電子煙被老師發現，但該名女學生被處置後並未停手，而是在第2節下課時間又前往其他教室內吸食喪屍煙彈，怎料隨即出現全身顫抖、昏倒、走路呈現S型等怪異狀態，不久後就意識模糊倒臥在課桌上，讓班上眾多同學見狀後嚇歪，甚至有同學因此被嚇哭，造成心理極大陰影。

廣告 廣告

桃園某國中竟有國中生將喪屍煙彈帶進校內吸食。圖／翻攝自FB／黃瓊慧 桃園觀察日記

黃瓊慧表示，學生們當下報告老師時指出，教室內煙霧瀰漫，整間教室空氣都是毒品的味道，導致許多同學聞了都不舒服，好心去攙扶該名吸毒女學生的同學也說，可能因此吸入不少毒品，因為身上都沾滿了毒品的味道。該名女學生被攙扶走出教室到學務處時，還不停哭鬧，校方竟然沒有請警方讓他留下調查或做任何處理，而是請家長10點半直接將該名女學生帶回家。

桃園某國中竟有國中生將喪屍煙彈帶進校內吸食。圖／翻攝自FB／黃瓊慧 桃園觀察日記

黃瓊慧指出，學校雖在約11時完成校安通報，卻只通報該女同學吸食的是電子煙，而非同學們所說的喪屍煙彈，再加上校方通報時也沒有說明該毒品的嚴重性，導致少年警察隊隔天才前去校園採證、調查，直至昨日11時許才確認女學生吸食的就是喪屍煙彈，為此也讓黃瓊慧傻眼怒批：「學校的輕忽和後知後覺，導致後續一連串的調查都慢半拍！」

更離譜的是，學校在事發當天並沒有給予女學生任何處分，也沒有在警方入校進行採檢的狀態就讓對方離開學校、還讓女學生得以請了1週的假期，後來家長找上她反映此事時，校方也沒有進一步說明，黃瓊慧因此公開喊話校方：「毒品來源到底哪裡來的？怎麼會如此公開的在學校吸食？貿然放走她沒等少年隊來採檢？亟欲釐清！」

對於校方的行政流程，黃瓊慧也直言有瑕疵，她在threads提到，該名女學生在第一節課就已經使用電子煙，被老師發現後沒收，結果第二節課還繼續吸喪屍煙彈，讓其他人看到吸毒發作，但學校做校安通報時依然說是電子煙，後續通報少年警察隊要隔天才到校處理，校方能接受這樣的處理速度也是傻眼，就連自己打給校長詢問，也根本一問三不知「真的會氣死」。

對這次事件，校方也對家長及全體師生發出聲明說明校方的相關措施：

本校於114年12月8日上午發生1件學生在教室及校内吸電子煙的事件，事件發生後，學校立即啟動相關應變措施如下：

一、在初步了解事件後，隨即進行校安通報及法定通報。另外，針對該名學生實施告誡同時通知家長到校，後續該生將依本校學生獎懲實施要點懲處及進行輔導與教育。

二、請教育局校安室春暉教官及少年隊提供後續支援及協助，以釐清電子煙油成分。

三、為穩定同學情緒，本校輔導室與學務處已針對相關班級進行事件之輔導及宣導，輔導室亦將持續提供學生個別及團體之輔導與協助。

本校將依相關規定處理此次突發事件並持續強化校園安全相關作為：

一、加強課間及下課校園與學校周邊巡查。

二、依據「學校訂定教師輔導與管教学生辦法注意事項」進行必要校園安全檢查，以更早發現風險，维護校園平靜。

三、強化安全教育，宣導提醒學生隨時關心周遭環境，留意自身安全·並視需要尋求師長協助。

四、加強菸害防制教育，提升學生反菸／拒菸技巧。

最後，請家長及全體師生協助以下事項：

一、請家長及全校師生勿在校内外或社群媒體上臆測、討論或散播未經證實的消息。

二、若同學因為此次突發事件感到情緒不安，請直接向導師或本校補導室聯繫，我們將即時提供協助。

感謝所有家長對本案的關心及對學校的信任、支持，並與學校共同守護所有學生健康安全。



回到原文

更多鏡報報導

小煜前妻言言天使臉孔、魔鬼身材震撼辣照被挖！受封「護理界佐佐木希」多才多藝

男友「1貼心舉動」越來越罕見？一票妹子認了：真的不需要

男守護家園與獼猴決鬥慘被打死 警公布「殺人凶猴」照：格殺勿論