社會中心／綜合報導

桃園市某國中，週一驚傳，有女同學在課堂上，吸食含有俗稱"喪屍煙彈"的二級毒品依托咪酯煙油。民進黨市議員黃瓊慧表示，當時許多同學都看到，還有人嚇哭。當時這名同學還出現，全身顫抖、昏倒、走路呈現S型等怪異狀態，目前教育局已經啟動後續輔導機制。

國中的校園裡，看似平靜。不過，日前卻傳出，竟然有學生在課堂上吸食，俗稱"喪屍煙彈"的依托咪酯。家長們在群組裡寫下，聽小孩說，同學都知道那位女同學會吸毒，甚至還在班上，當著大家的面，發毒癮。痛批學校，沒有作好相關的輔導程序。桃園市議員(民)黃瓊慧表示，不少同學因為親眼目擊，該生吸食毒品過後的反應而嚇哭，而事後學校並沒有等到少年警察隊入校，進行採檢或調查，就自行讓家長把這位疑似吸毒的同學帶回家。

廣告 廣告

國中女學生課堂吸「喪屍煙彈」突顫抖、昏倒 同學全嚇哭

桃園市某國中驚傳有女學生在課堂上吸毒。（圖／民視新聞）

事發在桃園市某國中，一名八年級的女學生，疑似在教室裡，吸食"喪屍煙彈"。老師發現後，當場制止她，沒想到她又跑到其他班級，吸食另一支煙彈。接著她開始出現，全身顫抖、意識模糊，走路還呈現S型等異常行為。當時班上不少人，看到眼前這副景象，全被嚇哭。校方在事後，通知家長將這名女學生帶回，第一時間不僅沒有報警，也沒有針對目擊學生們，進行心理輔導，引發爭議。桃園市教育局校安室主任施力中表示，教育局已責請學校，針對目睹學生啟動心理輔導，並要求日後針對類似案件，應提高警覺。

國中女學生課堂吸「喪屍煙彈」突顫抖、昏倒 同學全嚇哭

桃園市某國中驚傳有女學生在課堂上吸毒。（圖／民視新聞）

有家長表示，當時教室煙霧瀰漫，有很多學生聞到刺鼻味，感到不適，甚至還有協助攙扶的同學，身上沾滿煙彈氣味。經過快篩後證實，沒入的煙油，含有依托咪酯成分。桃園市警察局少年警察隊長戴賢表示，我們會針對毒品這塊來溯源，溯源藥頭這一塊，來作加強的查緝，也希望學校若有任何情資的部分，我們都會立即來校訪。根據了解，這名女學生家裡疑似經營刺青店，交友狀況較為複雜，同時也是春暉專案列管成員。目前相關單位，已經介入調查，要查出毒品來源。

原文出處：國中女學生課堂吸「喪屍煙彈」突顫抖、昏倒 同學全嚇哭

更多民視新聞報導

「我好飄…」國中女教室吸喪屍煙彈失控 同學還原現場

國2女課堂吸喪屍菸彈！「S型抽蓄翻白眼」嚇哭同學

不對勁！新莊警臨檢攔查 2男車上搜出喪屍菸彈遭法辦

