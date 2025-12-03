國中女生偏頭痛畏懼上學 就診揪出意想不到地雷

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】15歲的林姓女同學長期飽受偏頭痛困擾，發作時就像有電鑽在腦中鑽，伴隨噁心、畏光與怕吵，痛到完全無法思考，只能躺在健康中心，甚至提早被叫回家，讓她逐漸畏懼上學、情緒低落，爸媽還誤以為是「課業壓力大」所導致。直到至奇美醫院神經內科主任楊浚銘門診，確診為青少年偏頭痛，並以急性期止痛藥與預防性藥物雙軌治療，充分說明及醫病共享決策（SDM，shared decision making）後，自費施打CGRP單株抗體針劑，頭痛頻率從每週二至三次下降至每月一至兩次。另外透過頭痛日誌，林同學發現巧克力、起司與長時間空腹是她的飲食地雷，調整飲食後症狀再度改善；再搭配規律運動、固定睡眠時間與壓力調節，整體生活品質明顯提升。

不只氣溫和氣壓 高熱量與高刺激性食物也可能誘發偏頭痛

楊浚銘主任表示，偏頭痛是一種慢性神經系統疾病，它影響的不只是「頭」，更牽動整體生活品質。而許多偏頭痛病友會發現，在冬天發作的頻率或強度似乎增加了，這與氣溫驟降和氣壓變動有關；此外，為了保暖和過節，民眾在冬天可能攝取過多的高熱量、高刺激性的食物，如過多的酒精（紅酒）、巧克力、乳酪等，這些都是已知的偏頭痛常見誘發因子。

青少年偏頭痛症狀較不典型 腹痛與疲倦可能不只是壓力大

此外，楊浚銘主任也指出，偏頭痛不是大人的專利！許多青少年會抱怨頭痛、噁心想吐，但青少年的偏頭痛有時症狀會比較不典型，例如：頭痛時間較短，比較常是雙側頭痛，或以腹痛、疲倦表現為主。家長與老師常會誤以為只是壓力大或太累。

廣告 廣告

三道「相處心法」學習和偏頭痛共處

楊浚銘主任說明，面對偏頭痛的最好策略不是「戰勝」它，而是學會「與它共處」。所謂的「相處心法」，是指將偏頭痛視為身體給您的警訊，當它快要發作時，表示您可能壓力太大、睡眠不足或忽略了某些誘發因子。可從以下開始著手：

建立「頭痛日誌」：記錄發作時間、強度與當天的飲食、睡眠、壓力狀況，找出個人的誘發因子。 別讓焦慮加劇疼痛：頭痛時保持冷靜，進行深呼吸或冥想，避免因害怕疼痛而產生更多焦慮，反而讓肌肉更緊繃。 規律作息：維持穩定的睡眠時間，這是最有效的預防方法之一。

運動可以釋放天然止痛劑 有效預防偏頭痛

楊浚銘主任強調，許多偏頭痛病友擔心運動會讓頭痛更嚴重，但其實規律且適度的運動是醫學證實能有效預防偏頭痛的重要方式！運動可以幫助身體釋放腦內啡（天然的止痛劑），並有效管理壓力。只要掌握正確的運動方式，運動就能成為對抗偏頭痛的強力盟友！

【延伸閱讀】

破解偏頭痛之謎！國內團隊發現血液指標 有助未來偏頭痛精準治療

偏頭痛反覆發作怎麼辦？ 醫師揭「藥物＋非藥物」治療對策



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66910

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw