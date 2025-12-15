國中女生遭2印尼移工性侵！多次發生關係還3P 判刑後將驅逐出境

連江地方法院日前審結一起涉及未成年少女的性侵案件。根據判決書內容，印尼籍男子阿卡於2023年元旦凌晨，在南竿某涼亭發現獨自一人的國中女學生萱萱。阿卡上前搭訕後，兩人隨即在涼亭內發生性關係。

案件並未就此結束。同年3月至4月期間，阿卡發現同鄉好友阿弓將萱萱帶回宿舍。阿卡先以藉口支開阿弓，將房門反鎖後與萱萱發生性關係。隨後阿弓返回房間，見萱萱裸體後也與其發生關係，最終演變成三人同床的情況。

時間來到同年6月，阿卡再次於涼亭遇見落單的萱萱，當場與其發生第四次性關係。事後萱萱向警方報案，控告兩人性侵。

法院審理過程中，兩名被告均坦承與萱萱發生關係。阿弓辯稱萱萱身材高挑，以為她已滿16歲。他表示曾看過萱萱穿著制服，推測其為高二學生。然而法官檢視萱萱2024年的生活照片，認為其外表清秀稚氣，明顯未滿14歲，2023年的外貌更為年輕，駁回阿弓的說法。

針對性侵指控部分，法院認為萱萱事後的行為態樣與一般性侵被害人不符。雖然診斷書記載創傷後壓力症候群，但無法排除家庭功能不彰或交友不慎等因素。萱萱聲稱有反抗，但身上並無明顯外傷。法院因此無法排除萱萱是在性交後，因身心狀況或心生不滿才提告性侵的可能性。

法官最終認定，兩名被告與未成年少女發生性關係，嚴重影響萱萱的身心發展。考量兩人已向被害人道歉，在台灣無前科紀錄，且在母國均有妻女，依據對未滿14歲女子為性交罪，判處阿卡4年6個月徒刑，阿弓3年2個月徒刑。兩人服刑期滿或獲得特赦後，將被驅逐出境。全案仍可上訴。

