國中女突「暴食昏睡」！老師發現她有事後丸

新北市一名21歲松姓職業軍人透過交友軟體「探探」認識一名未滿16歲的國中少女。根據士林地方法院調查，松男在明知對方未成年的情況下，於今年7月間三度與少女發生性關係。

第一次事件發生在7月13日中午，松男將車開至淡水沙崙夜市停車場，在車內強迫少女進行性行為。當晚兩人前往淡水米蘭莊汽車旅館，松男再度對少女施暴。第三次則在7月27日晚間，同樣在沙崙夜市旁停車場發生，過程中松男甚至出現暴力行為。

少女在安置機構期間出現情緒低落、焦慮及食量異常增加等狀況。機構老師在垃圾桶發現事後避孕藥空盒，進一步追查後，少女才坦承遭受性侵。少女母親證實曾當面告知松男女兒未滿16歲，松男當時表示知情。

法院調閱車牌軌跡、汽車旅館住宿紀錄及避孕藥購買明細等證據，認定松男三次犯行屬實。松男在庭上否認犯行，辯稱不記得相關情事，但證據顯示其行車軌跡與少女證詞完全吻合。法院最終依對14歲以上未滿16歲女子為性交罪，判處松男應執行有期徒刑1年6月。

