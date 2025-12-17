國中女腹痛一年半檢查都正常，中醫揭關鍵原因

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

一名國中女生近一年半來反覆出現腹脹與腹痛，發作時常伴隨冒冷汗、食慾不振，甚至噁心、嘔吐，家人多次緊急送醫。儘管接受抽血、X光與腹部超音波等檢查，結果皆顯示正常，只能暫時以止痛藥緩解，症狀卻一再復發，嚴重影響生活與進食。

家屬表示，女孩曾在一般門診接受腸胃藥治療，但效果有限，長期腹痛讓她對吃東西產生恐懼，也使家人身心備受煎熬。

壓力大、睡眠不足，屬肝氣鬱滯體質

光田綜合醫院中醫部主治醫師郭彥碁指出，女孩初診時腹部緊繃，按壓即感脹悶不適，臉色偏蒼白，進一步了解後發現，她長期課業壓力大、睡眠不足、飲食不規律，情緒緊繃，符合中醫所稱的「肝氣鬱滯」體質。

郭彥碁說明，「肝氣鬱滯」可理解為身體氣機運行不順，腸胃功能因此受影響，就像被卡住一般，進食反而加重不適，常見症狀包括腹脹、腹痛、反胃及嘔吐。他強調，這類患者並非腸胃器官病變，而是壓力與作息失衡導致的功能性腸胃不適，因此即使反覆檢查，結果仍可能顯示正常。

中藥調理+生活習慣改善

經詳細評估後，郭彥碁為女孩開立疏肝理氣、調和脾胃的中藥處方，同時建議調整生活習慣，包括放慢進食速度、避免冰冷與油膩食物、維持規律作息與穩定情緒。治療僅一週，女孩腹脹與腹痛即明顯改善，終於能正常進食，也不再因突發劇痛頻繁進出急診。

郭彥碁提醒，若孩童或青少年長期反覆腹痛，但檢查結果正常，應留意是否與情緒壓力、作息不規律有關，可能屬於功能性腸胃症狀。家長應多關心孩子的飲食、睡眠與心理狀態，必要時可考慮中醫調理，避免症狀拖延影響學習與生活品質。

（圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

