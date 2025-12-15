國中女課堂呼菸遭攙扶外出 警曝未吸喪屍菸彈：檢驗陰性

社會中心／徐詩詠報導

日前桃園一名國中生因在上課過程中，當場抽菸遭老師發現後制止，事後疑似身體不適，在同學攙扶下離開教室。消息曝光後引發外界譁然，更傳出該女疑似有使用「喪屍菸彈」的情況。不過，桃園少年隊日前對於該案指出，已依法啟動調查，並將尿液送驗，均呈現陰性反應。

該案件起初由桃園市議員黃瓊慧曝光，該女學生在班級中公然抽電子菸，遭老師發現後制止。但該女疑似身體不適，在同學攙扶下離開教室，校方則於上午10時30分請家長自行將她帶回。桃園市警察局少年警察隊隊長戴賢表示，相關單位目前已介入調查，要查出毒品來源，同時也希望學校若有任何情資，警方都會立即到校訪查。

桃園國中女課堂呼菸遭攙扶外出 「未吸喪屍菸彈」警：檢驗全陰性

桃園市少年隊指出，該國中女檢體化驗後，均為陰性。（圖／翻攝畫面）





針對該案後續，戴賢說明，日前本市某國中學生疑似施用喪屍菸彈電子菸產品，本隊獲報後依法啟動調查，並將器具、菸彈及學生尿液送鑑驗公司檢驗，均呈現陰性反應，後續將函請衛生局及教育局處置。





