國中妹返家見「漆黑一片」急：父母失聯…警「跑百米」揭烏龍驚魂

社會中心／台中報導

國中女返家以為父母失聯即打電話報案。（示意圖，非當事者／翻攝自Pixabay）

台中市北屯區4日晚間發生一起虛驚的尋人案件。一名13歲國中少女補習返家後，發現家中一片漆黑、按電鈴也無人應門，因聯繫不上父母心生恐慌，緊急撥打110向警方求助，指稱「父母失聯，找不到人」。轄區第五分局警方接獲報案後不敢大意，火速趕往現場與少女會合，經釐清後，才發現是少女父母是外出購買尿布，造成陰差陽錯無法進門的烏龍。

這起事件發生在4日晚間21時32分許，第五分局北屯派出所接獲一名少女在北屯路64號前報案，稱父母失聯。由於該名少女的描述極具想像空間，警方不敢大意，甚至來不及騎乘巡邏機車，直接以跑步方式趕抵少女所在位置。

廣告 廣告

在警方引導下，少女進一步說明，自己家住北區德化街附近，當天學校考完試後與同學逛街，晚間21時許返家，卻發現家中燈光全滅、電鈴也無回應。由於她未攜帶鑰匙，手機又剛好沒有安裝SIM卡，無法聯繫上家人，一時情急之下只好向警方求助。

警方聽完少女的陳述後，研判少女父母應無生命危險，隨即將少女帶回派出所安撫，並透過戶籍資料順利聯繫上少女父親。父親向警方表示，原本在家等女兒回家，但剛好小女兒的尿布用罄，夫妻兩人便起意外出購買必需品，沒想到因此造成女兒無法進門。這場「父母失聯」驚魂記最終證實為一場烏龍。

第五分局呼籲，為民服務是警察的職責，遇到類似突發狀況，警方都會全力協助。同時，也提醒家長，家中若有尚在求學階段的成員，務必隨時保持聯繫管道暢通，或替孩子準備備用鑰匙，避免因認知錯誤而引起不必要的誤會與恐慌。

更多三立新聞網報導

幫派談判翻臉！天道盟背景男「連開2槍」轟殺友棄保時捷內遭聲押

澳洲血案…水果店闆冒死奪槍封英雄「善款破1660萬」億萬富豪也豪捐

4公斤瓦斯桶炸翻新營民宅…屋主49%燒傷、路過騎士遭「玻璃雨」割身濺血

基隆今傳槍聲「男胸中彈陳屍車內」死者、嫌均為天道盟疑內鬨釀命案

