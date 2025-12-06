國中孩遭校園霸凌「下肢無力、癲癇發作」 網紅醫：會讓壞人受到懲罰
北市某國中日前傳出校園霸凌案件，某網紅醫師透露，家人在校遭暴力對待，造成下肢無力走路、癲癇發作，擔心是脊椎受傷，現已做了電腦斷層，心疼喊「會讓所有的壞人受到應得的懲罰」。北市教育局聲明，校方已完成校安通報並啟動處理程序，教育局已督導學校經家長提出調查申請後，需依法辦理調和或調查作業。
該名網紅醫師曾在11月底發文表示，因為臨時有事，12月2日至5日需由其他醫師代診，並寫下「看到孩子受苦我是多麼的心痛，壞人一定會得到應得的處罰。」
後來，該網紅醫師透露，就讀國中的家人在學校遭不當傷害，造成下肢無力走路、癲癇發作，懷疑是脊椎受傷，目前已經做了電腦斷層，並安排核磁共振及住院治療，「爸爸媽媽會讓所有的壞人受到應得的懲罰！」
該網紅醫師指出，事發隔日就前往派出所報案，目前已進入司法程序，詳細細節尚無法對外說明，「真心感謝大家的關心，謝謝！」
對此，北市教育局回應，學校在知悉相關情事後，已依規完成校安通報，並啟動後續處理程序，教育局已督導學校，後續經家長提出調查申請後，需依法辦理調和或調查作業。
教育局強調，面對校園事件皆秉持零容忍精神，並要求學校依法啟動相關程序，積極維護學生受教權及確保身心健康，並提供學生必要之心理諮商、輔導及其他支持措施，確保學生權益獲得充分保障。
