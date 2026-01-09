國中小免費營養午餐獨缺屏東 蘇清泉：財劃法足以支應6億元費用

蘇清泉主張屏東縣應該跟進國中小營養午餐全面免費。 圖：蘇清泉辦公室/提供

[Newtalk新聞] 台北市長蔣萬安日前宣布推動國中小學生營養午餐免費，引發全台大多數縣市連動效應，各縣市長參選人也紛紛加碼跟進，唯獨屏東縣遲遲等不到好消息。立委蘇清泉表示，台灣民眾一向重視教育，「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，他主張屏東縣應該跟進國中小營養午餐全面免費。

蘇清泉指出，在少子化衝擊下，全屏東縣國中國小學生現僅剩5萬人，依照現行營養午餐費用每餐53元計算，全縣5萬學童午餐費用約5.5億元，就算加入行政雜支等費用，也不會超過6億元，站在投資教育、投資孩子未來的角度，這筆花費是非常值得的。

他以自身經驗強調，屏東的孩子體育表現非常優秀，然而每次到現場為屏東子弟加油，會發現同樣年齡的學童，其他縣市的孩子體型身高都比屏東子弟高出一大截，蘇清泉對此非常有感，認為這與平時孩童的飲食營養有關。

至於這筆預算的財源，蘇清泉表示，根據在野黨在立法院三讀通過的《財劃法》，自己為屏東爭取到新增逾140億元，只要行政院依法行政，足以支應這筆6億元費用，沒有任何問題。

蘇清泉說，屏東鄉親總對「站尾包衰」耿耿於懷，政府分配資源時，本應優先給予弱勢偏鄉更多重視，然而當各縣市跟進免費營養午餐政策時，卻看不到掌權者對屏東縣的支持與關心，令人十分憂慮，他大聲疾呼要求政府重視此事。

蘇清泉強調，除了營養午餐免費，他更重視學生的營養均衡與飲食健康，自己也會拿出醫療專業，緊盯菜色與品質，確保這筆預算執行到位，讓家長無後顧之憂。

