國中小午餐免費 屏縣、嘉縣跟進

屏東縣長周春米14日表示，從115學年度起全面補助屏東縣所屬高國中小學營養午餐費用，預計有5萬1100名學生受惠。（謝佳潾攝）

台北市長蔣萬安6日宣布，台北市國中、小營養午餐將全面免費，引來全台各縣市相繼「跟牌」，14日屏東及嘉義縣政府皆發布，所屬縣立高中及國中小學生自民國115年9月起營養午餐全面免費，目前22縣市僅剩新北市和嘉義市尚未跟進。

屏東縣長周春米表示，這是項極其艱難的決定，尤其在新版《財劃法》修法後，屏東財政面臨嚴峻挑戰，她一直思考如何在「照顧孩子」與「守住財政紀律」間謹慎前行。經精算評估後，預計每學年須投入約8.2億元經費，在確保財政可行，決議比照其他縣市全面補助營養午餐。「這是我的責任，我勇於承擔」！預計將有5萬1100名學生受惠。

廣告 廣告

嘉義縣長翁章梁則說，嘉義縣正承受前所未有財政壓力，以每人每餐補助62元、每年供餐200天計算，每年縣庫新增約3億2240萬元經常性支出，為籌措今年9月至12月約1.61億元的午餐經費，縣府已請各局處共體時艱、撙節各項開支，預估受惠人數約2萬6000人。

而早在112年初即率六都之先實施國中小免費營養午餐的桃園市長張善政昨日指出，餐費已從最初的45元調升至51元，今年起中央取消一般學校10元、偏鄉14元的「3章1Q」食材補助，市府責無旁貸決定全數「接手埋單」，每餐價值已超過70元，要讓家長安心、學童吃得開心。

至於目前還未跟進的嘉義市政府表示，後續會盤點財政狀況，適當時機再對外公布午餐新政策。新北市教育局表示，營養午餐全面免費預估需編列46億元，仍在審慎評估中。

餐盒聯合會理事長陳明信表示，營養午餐從家長付費轉為政府負擔，勢必導致各縣市政府會因「考量自身財政狀況」，而出現各地餐費不一致的情況，《學校午餐專法》一定要重新啟動，才能明確規範學校午餐「該吃什麼」，界定食材安全、營養標準、在地採購的最低門檻，避免「免費」成為削價競逐。