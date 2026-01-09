國中小學營養午餐免費中央買單？ 卓榮泰：地方自治事項盼能做好

全台17個縣市政府已實施或宣布跟進國中小學營養午餐免費政策後，外界關注中央政府是否能協助支持？行政院長卓榮泰今早（9日）到地方視察時，對此表示，這是地方自治事項，希望地方做得好。

卓榮泰上午到苗栗縣視察衛生福利部苗栗醫院急重症醫療大樓興建計畫，對於媒體詢問有關中央是否協助地方免費營養午餐一事，作出上述表示。

對於苗栗醫院擴建工程，卓榮泰表示，中央政府提升預算並全額支應，希望設備先進、量夠，中央與地方合作落實「健康台灣」政策。

行政院長卓榮泰視察苗栗醫院擴建工程、苗栗縣長鍾東錦陪同。（中天新聞）

卓榮泰也肯定縣長鍾東錦帶領的苗栗縣政府團隊配合，及苗栗醫院院長徐國芳企圖心，在全國護理人力短缺情況下，苗栗醫院護理人力不減反增，代表衛福部推動的護理人力擴增計畫具體落實。

陪同出席的鍾東錦指出，大樓完工後，苗栗鄉親不必舟車勞頓到很遠的地方就醫，卓榮泰視察代表重視苗栗醫療資源，展現中央執政不分顏色與黨派，哪裡有需要就往哪裡走。

