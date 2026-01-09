國中小學營養午餐全免費？ 侯友宜：會做出對孩子最好的選擇

國中小學生免費營養午餐政策引發熱議，新北市長侯友宜今（9日）受訪表示，新北已實施多年弱勢學生營養午餐免費，若全面免費，預估將編列46億元，相當於整年的特教經費，勢必排擠其他教育預算，因此必須仔細盤整與規畫，「我知道有很多困難，但一定會做出對孩子們最好的選擇。」

國中小學生免費營養午餐政策引發熱議，新北市長侯友宜9日受訪作出回應。（新北市政府提供）

侯友宜上午出席全國身心障礙國民運動會《設計有溫度》記者會受訪時，有關台北市長蔣萬安宣布營養午餐免費政策議題，侯友宜提出說明。

侯友宜表示，新北市在營養午餐對弱勢家庭的學生免費，已經實施非常多年都在做了，我們大概編了13.5億元。至於營養午餐（全面）免費，我們預估大概要編列46億元，46億元等於吃掉一年的特教經費，也跟我們的校舍的新改建，以及硬體建設的經費相差無幾，尤其占了我們的業務費是占到四分之一。

侯友宜指出，所以面對一年的經費46億，尤其也會逐年的增長，所以我們在整個教育預算我們要做好準備，在這種狀況一定相對會做一些排擠，所以我們必須要做好盤整，還有詳細的規劃。

侯友宜強調，我們也知道我們有很多的困難，但是我們一定會做出對孩子們最好的選擇。營養午餐的部分，其實對家長來說他們希望能夠減輕負擔，對學生來說他們希望能夠有多元的選擇，讓他們能夠吃得健康、吃得更好。所以在這部分大家的期待，我們新北市一定面對營養午餐會做好適時的一個調整的態度，讓孩子們能夠在吃得健康，以及食的教育，能夠讓他們安心的在校園裡面成長，這個我們一定會全力做好。

此外，新北市教育局今早也發布新聞稿說明，營養午餐「全面免費」屬於社福型政策，需要長期且穩定的財源支撐，關鍵在於如何在有限資源下，同時兼顧孩子的教育公平與整體資源效益，讓排擠效應降到最低。新北市府會在精打細算、量力而為、降低排擠其他教育資源的前提下，持續審慎評估相關經費，確保教育發展穩定、學生照顧不中斷。

