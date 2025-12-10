國中小學生流行「喝能量飲」！恐害失眠、肥胖 教育部說話了

記者柯美儀／台北報導

不少國中小學生迷上飲用能量飲料，引發關注。（示意圖／資料照）

能量飲成校園新寵，時代力量黨主席王婉諭指出，國中小學生飲用能量飲料日增，高咖啡因恐影響心血管與睡眠，目前英國及韓國已祭出管制。教育部對此回應，市售能量飲料多含營養添加劑、咖啡因及大量精緻糖，不當攝取恐導致失眠與肥胖，將持續透過健康飲食教育，協助學生提升對飲品成分的辨識與選擇能力。

能量飲高咖啡因恐傷心血管 英、韓已出手管制

王婉諭近日在臉書發文透露，校園裡越來越多孩子會買提神飲料，許多國中小朋友為了比賽、考試、熬夜打電動而去買，國小也有相關案例。她指出，能量飲為做到瞬間提神，裡面除了有大量的糖，以及牛磺酸、左旋肉鹼等，還有高劑量的咖啡因「對於還在成長的孩子來說，一定會有影響。」

王婉諭引述美國兒科醫學會的報告，提神飲料裡面高濃度的咖啡因，很容易讓孩子心跳失控、晚上睡不著，還會傷到正在發育的神經系統，甚至危害心血管。英國就從去（2024）年開始，全面禁止16歲以下的孩子購買這種提神飲料；而韓國也在2018年起，禁止在高中以下的校園內販售高咖啡因飲品。

國中小現行制度僅管「校內販售」

據《校園飲品及點心販售範圍》規定，國中以下校園可販售的飲品，僅限7類，包括100％果（蔬菜）汁、鮮乳、保久乳、豆漿、發酵乳、包裝飲用水及包裝礦泉水。至於高中校園，相關規定相對寬鬆，飲品部分僅明定不得供應碳酸飲料。

也就是說，國中以下學校校內並未開放販售能量飲料，高中校園則未明文限制；但若國中以下學生於校外飲用，或自行購買後攜帶入校飲用，依現行規定並不構成違規。

教育部表示，將持續透過健康飲食教育，協助學生提升對飲品成分的辨識與選擇能力。（圖／資料照）

教育部回應

教育部表示，學校應依《校園飲品及點心販售範圍》販售飲品，依據衛福部建議，12至18歲青少年每天咖啡因攝取量應在100毫克以內，市售能量運動飲料內容物多為營養添加劑、咖啡因及大量精緻糖，成長期之青少年需充足睡眠維持身心健康良好生活狀態，倘不當攝取咖啡因恐造成失眠，另攝取過多糖分可能致使體位肥胖。

教育部說，將持續透過健康飲食教育，協助學生學習辨識食品標示、了解熱量計算方式、選擇均衡飲食等正確飲食觀念，提升面對能量飲料及高咖啡因飲品的判斷能力。此外，國教署持續推動「健康促進學校計畫」，其中「樂眠」特別強調充足睡眠與規律作息之重要性，提醒學生避免對能量飲料的依賴，從生活習慣面維護學生身心健康。

