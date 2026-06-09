國中小學生萬人調查 6成心情不好先找AI
記者黃朝琴／臺北報導
親子天下今（9）日公布「2026國中小學生萬人調查」顯示，在處理人際衝突時，國中女生找AI（54％）比例高於找老師（47％）；當心情不好時，高達6成找AI傾訴，國中女生更有73％選擇找AI幫忙，竟是尋求老師協助的2.8倍，反映AI深刻改變青少年的人際互動模式，一個獨處世代也正在形成。
該調查連續3年追蹤發現，學業壓力與厭學情況持續升高，自認壓力大或非常大的比例，從2024年36％增加至今年47％；不喜歡或非常不喜歡上學的比例，也從31％攀升至43％，兩項指標3年來皆呈現雙位數成長。學生最大煩惱集中在學業與未來發展。43％擔心會考，38％煩惱成績不佳，25％不知道未來方向。會考焦慮更提前出現在國小階段，小學5年級有29％擔心會考，6年級增至35％；國中7年級、8年級及9年級則分別達46％、55％及64％。
調查發現「獨處世代」現象逐漸形成。53%學生認為獨自滑手機、追劇或打電動，比和朋友出門更能帶來放鬆與快樂，其中國中女生高達59%，男生最想做的則是打電動（71%）。AI的角色愈來愈重要，處理人際衝突時，國中女生求助AI的比例（54%）超過老師（47%）；心情不好時，整體中小學生有60%會找AI傾訴，國中女生更高達73%，是尋求老師協助比例的2.8倍，顯示AI逐漸成為孩子的重要陪伴與情緒出口。
值得注意的是，AI已成為學生生活日常，使用率高達92％，其中20％幾乎每天使用。不過，當被問到「AI出錯誰要負責」時，仍有50％回答「不知道」或「沒想過」，顯示素養卻追不上使用速度。調查同時發現，直接將AI答案當作作業繳交的學生占9％，其中，國中生11％，高於國小生的6％，對AI的依賴程度也同步提高。
親子天下公布「2026國中小學生萬人調查」，顯示6成孩子心情不好先找AI。（記者黃朝琴攝）
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