國中小情侶偷嚐禁果 女方家長求償150萬 判決曝

台中一對小情侶在某電影館包廂偷嚐禁果。（示意圖／Pexels）





台中一對小情侶阿明（化名）和小美（化名）在某電影館包廂偷嚐禁果，事情被發現後小美父母對阿明與阿明家長提告，求償150萬元。法院審理時認為阿明已經被判處感化教育，案發當下兩人是合意交往，依照兩小無猜條款減免刑罰，在求償方面則判阿明與阿明父親要賠償30萬元。

根據判決書，事情發生在去年，小美父母認為阿明明知小美未滿14歲，竟然在台中某電影館包廂內與小美發生關係，侵害了小美的身體權，還有小美父母的監護權，要求阿明與阿明父親賠償小美、小美父母每人各50萬元損害賠償。

阿明父親則認為，小美和阿明在案發時是情侶關係，是合意性交，且案發之後，阿明已經在接受感化教育，小美父母請求金額過高，阿明的家庭僅能負擔10萬元。

法官認為案發時阿明未滿16歲、小美未滿14歲，阿明並非以暴力、強迫手段跟小美發生關係，並且只發生1次。阿明也已經被桃園地院少年法庭判處進入感化教育院接受感化教育，再考量阿明與小美符合刑法第227條之1（俗稱兩小無猜條款）的情況，認定小美父母求償金額過高，最後判阿明及阿明父親賠償小美20萬元、小美父母各5萬元，共計30萬元。

