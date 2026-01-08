國中小營養午餐全免費？蘇巧慧挺新北做 綠議員逆風喊「不是好政策」

2026年1月8日新北市／針對國中小營養午餐全面免費話題引熱議，新北市議員林秉宥(右二)8日發文批評資源分配不是平均是均衡，盼所有主政者三思。（新北市議員林秉宥服務處提供／吳嘉億新北傳真）

在台北市日前宣布今年起推動學校營養午餐免費後，高雄市、基隆市及台中市長盧秀燕今（8）日也宣布跟進，掀起一股全台國中小營養午餐全面免費話題，民進黨提名參選下屆新北市長的立委蘇巧慧也發文跟進支持。對此，民進黨新北市議員林秉宥卻獨排眾議，發文批評營養午餐全面免費不是好政策，強調資源分配不是平均，而是均衡，並舉藍白陣營為軍人不分階級專長資歷全部加薪三萬的法案及全面免費營養午餐為例，盼相關主政者三思。

林秉宥提到，太多政策證明沒有義務的權利就不會被珍惜，只會讓人覺得應該給更多，養出更多民主巨嬰；就資源分配的過程來說，多數人享受少數人的勞動成果，這種分配方式更絕對不能稱為公平。

林秉宥進一步提到，台北市因為當前資源過剩喊免費，高雄現任市長有能力賺錢跟進喊免費，其他財力不同的縣市也要硬著頭皮喊嗎？喊出去的福利政策期可長久的財政基礎存在嗎？或是最終連舉債都要打腫臉充胖子呢？

文末最後以「盼所有主政者三思」做發文結尾。林秉宥強調「不患寡，患不均」，指出「均」不是平均是均衡，即是權利與義務的均衡。強調對等的權利跟義務，是公民社會得以建立的基礎；而所有齊頭式平等的政策，則是對公民社會最惡性、也是最難修復的傷害，例如藍白為軍人加薪的法案，還有全面免費的營養午餐。

