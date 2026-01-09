國中小營養午餐全免！黃偉哲用蔣萬安「祖父名言」批：有政策買票嫌疑

記者陳弘逸／台南報導

台北市長蔣萬安宣布推動國中小營養午餐全面免費，引發話題；對此，台南市長黃偉哲上午受訪時，坦言，「選舉是一時的」一個首長需要考量很多；並引述市長蔣萬安祖父、已故總統蔣經國的話，買醋的錢不要拿來買醬油，這就是說預算有它的完整性，更認為，全面營養午餐免費，既不排富，又緊鄰選舉才實施，這個有非常大政策買票的嫌疑。

關於北市府宣布國中小學營養午餐全面免費一事，台南市長黃偉哲上午受訪時表示，台南市府將於下午3時20分將召開記者會，因為現在正在妥善規劃，並坦言，「選舉是一時的」一個首長需要考量很多。

黃偉哲引述市長蔣萬安祖父、已故總統蔣經國的話，買醋的錢不要拿來買醬油，這就是說預算有它的完整性，如果為了選舉臨時東拼西湊，以許多縣市的期程，今年9月才要開始做營養午餐免費。

黃偉哲表示，全面營養午餐免費，既不排富，9月份開始實施，又緊鄰11月份選舉才實施，這個有非常大政策買票的嫌疑，而且沒有財源基礎，會排擠預算，甚至動用被視為救命錢的第二預備金。

黃偉哲認為，為了選舉東挪西湊，如果台北市要做，也應該今年底編列預算，明年度執行，才能從容實施，而且要排富。現在要匆忙把預算做挪用，坦白說不是人民之福；他重申，台南市府會好好妥善規畫財源與教育資源，會在近期盡快對外報告。

