國中小營養午餐 蘇巧慧：不只免費還要提升品質

（中央社記者王鴻國新北11日電）新北暫未跟進國中小學營養午餐免費政策，副市長劉和然臉書貼文「不會為了政治草率承諾」；民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，若當市長，「不只免費，還要提升品質」。

蘇巧慧今天上午在民進黨議員多人陪同下到三峽市場掃街拜票，獲不少婆婆媽媽歡迎，她接受媒體聯訪時，媒體詢及新北未跟進國中小學營養午餐免費政策問題，她表示，其實從營養午餐全面免費這件事情，大家就可以看得出來，台北市與全國其他縣市財政差距；確實，新北市是比較困難。

她表示，北北基桃是一個共同生活圈，既然桃園市做到了，現在台北市也要全面免費，新北市的孩子當然應該要有一樣權益；如果她做市長，為了孩子權益，在營養午餐這方面，一定會全力來做到，不只免費，還要提升品質，甚至精進供餐制度，讓新北孩子都能夠最好。

蘇巧慧也針對總預算卡關問題表示，從國民黨黨團要把TPASS與這些民生補助抽出來先審，就可以看得出來，連國民黨團也知道總預算不審，是會多麼影響國家及人民權益；她呼籲國民黨團，趕快排審總預算，不要延宕國家發展，讓立法院運作能回到正軌上。

新北市政府日前表示，如果營養午餐全面免費，估計每年需新台幣46億元，可能排擠其他重要教育政策與建設，將務實審慎評估、量力而為，不預設立場也不排除任何可能。

劉和然也在臉書（Facebook）貼文「教育的選擇，不能只有一種答案」。他表示，這幾天，很多家長關心營養午餐；身為老師、校長出身的他，比任何人都在乎孩子在學校有沒有吃飽、吃好。

劉和然表示，新北有32萬個孩子，每一分教育預算，都是家長血汗錢，46億元，如果一次發下去，看起來皆大歡喜；但身為專業行政首長，必須誠實面對選擇的重量，「我不會為了政治，草率承諾」；但他承諾，新北每一分預算，都會用在刀口上，確保弱勢孩子一定吃得飽，也讓教育資源真正陪著孩子走得遠。（編輯：陳仁華）1150111