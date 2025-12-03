國中小獨立研究競賽 創作亮眼

台南市一一四年獨立研究競賽創新成果出爐，共十六校、上百名師生獲獎。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

邁入第十三屆的台南市國中小學生獨立研究競賽，今年參賽作品再創新局，呈現多元、在地與跨領域兼具的研究成果。從復興國中的製香文化桌遊、學甲國中的「韓信變魔術」數學遊戲，到麻豆國小探究情緒密碼、永福國小紙鈔創意研究，展現學子創意與思辨。

頒獎典禮三日於永福國小舉辦。今年研究主題除時事、在地文化緊密連結並加入大量實地訪查、專家訪談與數據分析，展現學生學習熱度與觀察敏銳度，從七十七件作品中，選出二十九件，共來自十六校、一四九位師生獲獎。

復興國中學子研究竹子的「綠經濟」，探討竹筍產業面臨人力老化與產業轉型，獲得國中組人文社或科學類第一名。學生並走訪筍園、產銷班和食品加工廠，並結合ＡＩ科技，設計ＡＰＰ介面，提升消費者「帶著走的食力」。建興國中資優班學子研究「『氫』眼看『鍵』｜以透光率探討粉圓糊化機制」，將看似簡單日常與深邃科學原理完美結合，拿下數學自然科學類第一名。

新化國小資優班學子以「越共村的綠寶石｜結合新化礁坑橄欖產業之動畫短片設計與推廣」為題，讓人看見礁坑的獨特與美。忠義國小學童對水資源關注，透過比較奈米碳球與多種天然碳材，深入了解不同材料在太陽能海水淡化中的光熱表現。