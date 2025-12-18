國中小社團銜接問題成隱憂 石一佑要求新北教育局正視

248251218a08

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員石一佑日前在議場中針對校園社團銜接問題，向教育局長張明文提出質詢。石一佑指出，許多學生在國小階段透過社團培養專長與學習態度，升上國中後卻面臨學習中斷，不僅影響孩子投入多年的努力，也讓家長感到無所適從，相關問題已成為基層長期累積的教育隱憂。

石一佑表示，教育不應只著重課業表現，從小讓孩子專注投入一項技能，過程中學會挫敗、修正與累積成果，對人格養成與學習韌性都有正面影響。許多國小透過社團制度，讓孩子學習堅持與自我管理，但現實狀況卻是，不少學生升上國中後，發現原本投入的社團無法延續，相關資源與空間也未能銜接，讓學習歷程被迫中止。

廣告 廣告

石一佑進一步指出，這類情況並非個案，家長反映已持續多年，她也多次在議會提出，希望教育局能提出具體改善作法，而非停留在原則性說法。她強調，教育制度若無法接住孩子的努力，等同讓前段學習付諸流水。

石一佑舉例說明，新北海山國小學生進入海山國中後，因校內社團規畫與空間配置考量，原有社團無法持續練習，導致學生多年努力的投入被迫中斷。相較之下，她審閱議會決議資料後發現，先前有海山高中將待修閒置的教室提供社團使用的前例，這樣不僅紓解空間問題，也讓孩子得以延續學習，成效獲得正面回饋，相關作法是否能擴大適用到其他學校，而非僅限個案處理。

石一佑最後強調，現今孩子生活環境相對受到保護，更需要透過社團學習，實際經歷跌倒與重新站起的過程，這本身也是重要的教育一環。她要求教育局儘速彙整板橋區各校國小社團設置情況，以及學生升上國中後是否能順利銜接，提交完整資料供議會檢視，盼能以具體數據推動制度改善。

針對議員質詢，教育局長張明文答詢時表示，教育局認同多元學習對孩子探索興趣的重要性，未來將透過區域協調與資源整合方式，協助國小、國中與高中在社團發展上加強銜接。

張明文接著指出，日後會依不同學校實際需求，提供社團教室空間與相關協助，同時檢視社團延續的可行作法，讓學生學習不因升學而中斷，並依照議員指定時程完成相關資料整理送交議會，作為檢討與改善依據。

照片來源：新北市議會影音翻攝

更多CNEWS匯流新聞網報導：

三重果菜市場原地重建方案 陳俊維揭朱立倫任內早拍板

支持不副署才能踩煞車 戴瑋珊點名新版財劃法恐讓福利全打折

【文章轉載請註明出處】