國中小、高中「昨天才放寒假」！今天又開學了 學生全崩潰

生活中心／黃韻璇報導

全台國中小、高中學生從今（21）日到週五（23日）都要到學校上課，開始補下個學期的三天課程。（圖／資料照）

全國學生迎來寒假！國中小、高中大部分都在昨（20）日舉行休業式，寒假正式開始，不過卻還不能放假，全台國中小、高中學生從今（21）日到週五（23日）都要到學校上課，開始補下個學期的三天課程，形成了「週二結業式，週三開學」的特殊場景，引發學生熱議。

之所以會出現週二結業式、週三開學的情況，是因為寒假規定天數是21天，原訂放至2月10日，2月11日到2月13日要返回學校上3天課，然而2月14日和2月15日週末後，就將迎來除夕、初一，從2月16日到2月22日的春節連假，若是依照這個行事曆，將會造成許多人在行程安排上遇到困難。

因此教育部為了配合春節假期，去年中就邀集地方教育局處及相關團體協商，經與會人員達成共識，114學年第2學期開學日為115年2月11日（週三），為配合農曆春節假期，調整115年2月11日至13日為放假日，並於115年1月21日至23日補行上課3天，而第2學期的實際開始上課日則是115年2月23日星期一。

這樣特殊的情況也讓許多學生紛紛在Threads留言笑稱，「上學期好像是昨天的事」、「上學期彷彿就在昨天呢」、「各校學生現狀：耶禮拜二結業式，Ｘ禮拜三開學」、「我們學校為了解決這個問題，直接取消結業式」、「感覺補下學期的課老師應該是愛上不上的」。

